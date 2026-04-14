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影／台中南屯閃燈路口碰一聲！機車直撞LEXUS轎車釀一傷
台中市南屯區忠勇路與義芳街的閃燈路口，今天凌晨發生一起轎車與機車的交通事故，當時正好有民眾的行車紀錄器拍下案發過程，發布到社群平台，警方調查，駕駛LEXUS轎車的張姓男子的行向是閃紅燈，騎機車的張姓男子是閃黃燈，全案釀一人受傷，無生命危險，初判是未依燈號停車、減速釀禍，詳細的肇事原因待查。
警方調查，張姓男子（23歲）駕駛LEXUS轎車沿南屯區義芳街往嶺東路，由東往西方向直行，另名張姓男子（21歲）騎機車沿忠勇路往永春北路，由南往北方向直行，雙方行經閃燈路口時，開車的張男行向為閃紅燈、騎車的張男行向為閃黃燈，轎車行經路中時，遭機車撞上左後車尾，騎車的張男有嘴唇撕裂傷，身體四肢受傷等傷勢。
警方指出，行經閃燈路口時，閃紅號誌行向的車輛，行經路口時要停車再開，而閃黃號誌的車輛，行經路口要減速慢行，初判是未依號誌規定行駛釀禍，詳細的肇事原因、責任待後續釐清。
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