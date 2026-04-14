影／眼鏡蛇抬頭了！高雄街頭擋道2騎士急煞追撞 投水桶捕捉失利

高雄市鳳山區車水馬龍的道路，昨天晚間突然竄出1條眼鏡蛇，機車騎士發現緊急煞車，不料發生2機車追撞車禍，造成2名騎士受傷。警方獲報，通知農業局捕蛇，令2騎士大呼無妄之災。

昨晚9時45分許，陳姓男子（36歲）騎車路過鳳山區南華路，突然發現前方路上有1條眼鏡蛇，眼見就要逼近，趕緊煞車，但是後方的機車騎士蔡姓男子（31歲）煞車不及，追撞上陳的機車，才發生車禍。前

陳姓男子人車倒地時，眼鏡蛇就在眼前，他唯恐毒蛇竄來，顧不得摔傷馬上縮腳起身，和撞上他的蔡姓男子急忙閃避，報警處理，旁人還記急著拿水桶捉蛇。

警方據報到場，立即聯繫農業局，派員趕赴車禍現場將蛇捕獲，才解除一場馬路毒蛇危機。警方表示，未查出馬路如何竄出眼鏡蛇，2名騎士身體擦，未遭毒蛇攻擊受傷，雙方無酒駕，車禍肇責待交通大隊釐清。

高雄鳳山昨晚馬路上竄出眼鏡蛇，機車騎士急煞車，造成2騎士追撞車禍。記者林保光／翻攝

高雄鳳山昨晚馬路上竄出眼鏡蛇，機車騎士急煞車，造成2騎士追撞車禍。記者林保光／翻攝