影／自恃台南在地勢力率眾闖工地強索1500萬 被逮後裝乖稱幫居民發聲

綽號饅頭的鐘姓男子近半年來組成台南市在地不法犯罪集團，多次以施工未事先報備、汙染空氣、破壞道路等理由，要求興建工程業者支付地方處理費，並率眾包圍滋擾工地；台南市刑警大隊將鐘等12人逮捕到案，眾人一改兇狠氣焰，對犯行支支吾吾，還稱是幫居民發聲。

台南市刑大偵一隊掌握線報，佳里區35歲鐘姓男子自去年10月起組成不法集團，吸收地方不法分子壯大聲勢，自恃為台南地區「在地勢力」，逐步形成組織分工嚴密暴力犯罪集團；鐘雖未隸屬特定大型幫派，卻行徑囂張，多次強行介入地方工程運作，索取地方處理費。

警方調查，該集團以鐘姓主嫌負責出面聯繫、主導談判及設定索討金額，近期密集犯案，鎖定鹽水、學甲、佳里及將軍等地區，隨機尋找興建中工程，滋擾工地，假借施工未事先報備、汙染空氣、破壞道路、在地居民將集體抗議等理由，對建商施加壓力，集團成員則依指示前往現場助勢。

據了解，鐘姓主嫌等人犯案手法極為猖狂，採取「步步進逼」策略，初期先派員前往工地徘徊、阻撓施工，藉此迫使工地主任出面，進而要求通知公司高層處理；若被害人不予理會，集團即迅速升高態勢，動員20餘名黑衣人集結包圍工地，以人數優勢進行壓迫，營造高度威嚇氛圍。

鐘姓主嫌至少在4個工地率眾當場施壓恫嚇，不僅造成工地被迫停工，現場人心惶惶，亦嚴重影響興建工程進度，讓被害人形成強烈心理威嚇，並索討千萬至1500萬處理費；鐘甚至企圖搶奪如土方、施作工程等內部工項，以從中牟取暴利，若建商拒絕配合，便恣意抬高索討金額、加重施壓。

據了解，鐘與集團成員系統性恐嚇取財犯案情節重大，對整體經濟秩序及地方治安造成重大危害；警方經數月蒐證調查，報請台南地檢署檢察官蘇聖涵指揮，由市刑大、學甲、佳里、新營、白河、善化、永康、第三、四、五分局及刑事局南部打擊犯罪中心等單位共組專案小組偵辦。

適逢台南市警察局近期自辦「掃蕩黑幫」行動專案，上月18日，專案小組動員120名警力，兵分十路拘提鐘姓主嫌、蘇姓成員（38歲，綽號大條，學甲人）等共計12人到案，起獲鋁棒、西瓜刀、辣椒水、空氣槍、仿MP5電動氣槍、筆記型電腦、「欠錢還錢」磁性軟板、大聲公等證物。

原本平時在外恃強凌弱、行徑極度囂張的集團成員，遭警方強勢攻堅逮捕或帶回詢問時，一改平時兇狠氣焰，個個對犯行支吾其詞、態度閃躲，甚至裝乖表示是幫居民發聲，到工地了解情況而已，與平時在工地面對工地主任與現場人員時的跋扈模樣形成強烈對比。

全案調查後，依違反組織犯罪防制條例、刑法強制罪、恐嚇取財罪及公司法等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，檢察官認鐘姓主嫌犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押；經法院裁定以20萬元交保，並限制住居，其餘共犯則由檢察官依涉案程度為交保或限制住居等處分。

經警方持續追查，截至4月10日止，共計已傳喚27人到案；刑大大隊長李宏倫表示，將彙整相關事證，積極清查被害公司，持續擴大偵辦，呼籲如有被害公司或業者曾遭類似恐嚇、滋擾或索費情形，請務必勇敢站出來報案，警方絕不容許不法集團橫行。

綽號饅頭的鐘姓男子（首位）近半年來組成台南市在地不法犯罪集團，多次以施工未事先報備、汙染空氣、破壞道路等理由，要求興建工程業者支付地方處理費。記者袁志豪／翻攝

專案小組動員120名警力，兵分十路拘提鐘姓主嫌、蘇姓成員（38歲，綽號大條，學甲人）等共計12人到案。記者袁志豪／翻攝

綽號饅頭的鐘姓男子（首位）近半年來組成台南市在地不法犯罪集團，多次以施工未事先報備、汙染空氣、破壞道路等理由，要求興建工程業者支付地方處理費。記者袁志豪／翻攝

警方起獲鋁棒、西瓜刀、辣椒水、空氣槍、仿MP5電動氣槍、筆記型電腦、「欠錢還錢」磁性軟板、大聲公等證物。記者袁志豪／翻攝

警方起獲鋁棒、西瓜刀、辣椒水、空氣槍、仿MP5電動氣槍、筆記型電腦、「欠錢還錢」磁性軟板、大聲公等證物。記者袁志豪／翻攝