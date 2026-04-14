聽新聞
0:00 / 0:00
影／轎車切西瓜式左轉 對向機車撞上騎士拋飛空中轉2圈墜地
李姓男子開車從基隆市義一路左轉信四路，未到路口就跨越雙黃線轉彎，義一路對向直行的林姓騎士撞上後，整個人往前拋飛後落地，受傷送醫。警方獲報前往處理，兩人酒測值均為0，事故原因由警方調查中。
基隆市警二分局今天表示，信六路派出昨天傍晚接獲報案，義一路與信四路口發生車禍。員警到場發現，是李男駕駛的轎車和林男騎的機車在路口碰撞。林男全身多處擦挫傷，由消防局派救護車送醫後脫險。
員警在現場測繪採證，釐清事故責任。李男在現場接受酒測，數值為0。警方也到衛生福利部基隆醫院，詢問林男事發過程，林經酒測數值也為0。
設在這處路口的監視器拍下車禍發生過程，畫面顯示李男開車沿義一路往市中心方向行駛，準備左轉信四路。李在轎車尚未通過路口停止線時，就轉動方向盤朝左轉彎。此時林男從義一路對向騎車直行通過路口時，直接撞繫李車的車頭。
車禍發生後，林男因物理作用，整個人往前拋飛，在轎車上方的半空中轉了一圈後落地，倒在路旁。原本在路旁等待走斑馬線過馬路的行人，被嚇得往後退了數步。
警方呼籲民眾開車或騎車上路，行經路口應放慢車速，隨時注意車前狀況，並遵守交通規則，確保自身及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。