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高雄怪男滋擾店家尾隨住戶 多人同遭騷擾喊自救

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區等地，近日傳出疑似遭同1名男子連續騷擾店家。有店家在社群平台發文指出，這名行為怪異的男子，試圖強行推門進入未果，隨即轉往隔壁大樓，尾隨住戶進入大廳，經管理員驅離後又折返店家，再度企圖闖入店內，過程令人不安。

店家表示，事發當時，店內僅有1名女員工值班，「若男子真的闖入，後果不堪設想」。女員工也即報警處理。

警方表示，4月11日晚間7時30分許，劉姓男子（59歲）在三民區青島街商店外徘徊，並嘗試開門進入，警方派員趕赴現場處理，發現劉男疑似精神狀況不穩，自稱要入店內等朋友，警方警告劉男，若再返回滋擾，將依法強制逮捕。

店家將過程貼出社群平台，引發許多網友留言，有人指稱也曾在鼓山區遇見疑似同一名男子。另有人留言表示，該男子會在店外徘徊、言語混亂，甚至嘗試進入店內找人或搭話，讓人感到不適。

另有店家反映，該男子曾長時間逗留店門口不離去，甚至偷飲料喝、胡言亂語，需報警後才願意離開。還有民眾稱，疑似同1名男子曾在三民區某自助餐店「吃霸王餐」。有人提醒，「高雄朋友保護自己」，並質疑「一定要等到發生憾事，才要來亡羊補牢嗎」。

警方呼籲，民眾平時應多加留意周遭環境，如發現可疑人、事、物，請即撥打110報案，警方將迅速到場處理，並持續加強巡邏勤務，以維護市民生命、身體及財產安全。

劉姓男子據報到場驅離劉姓男子（左）。記者林保光／翻攝
劉姓男子據報到場驅離劉姓男子（左）。記者林保光／翻攝

自助餐店 高雄 高雄市

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