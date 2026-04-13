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疑追求中醫女院長不成 台中男診所外潑汽油洩憤 檢方今晚聲請羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區一間中醫診所昨天晚間遭魏姓男子潑灑汽油，市民行經該處發現後報警，魏男開車逃離現場，今天下午1時許，魏男被檢方拘提到案，查扣涉案汽油桶、打火機等證物，魏男疑因追求該診所女院長不成而犯行，檢方認魏男去年在屏東、台中等地已有類似犯行，以有反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

台中地檢署在今天上午獲報，魏姓男子（46歲）在昨天晚間9時許，開車前往西屯區一間中醫診所，在診所門口、騎樓潑灑大量汽油後，開車逃逸，路過民眾發現異狀，報警處理。

全案由檢察官柯學航組成專案小組，指揮第六警分局查緝，今天下午1時分許，持檢察官核發拘票、台中地院核發的搜索票，在台中市南區拘提魏男到案，當場查扣疑供作案使用的汽油桶、打火機等物。

檢察官今晚10時許，訊問完魏男後，綜合被害人指述、監視錄影畫面、110報案紀錄單、第六警分局在去年9月初核發的書面告誡函，以及扣案的汽油桶等證據資料，認魏男涉犯預備放火燒燬現供人使用之住宅、恐嚇危害安全，以及違反跟蹤騷擾防制法等罪嫌重大。

檢方查出，魏男除此次犯行外，另在去年間，曾在屏東縣、台中市等地，多次以潑灑汽油方式恐嚇及跟蹤騷擾其他被害人，有事實足認其有反覆實施之虞，審酌其涉案情節、犯罪手法及公共危險性，認有羈押之原因及必要，訊後已向台中地方法院聲請羈押禁見。

台中地檢署重申，對於以潑灑汽油、攜帶危險物品等方式實施恐嚇、跟蹤騷擾，嚴重危害他人生命、身體安全及社會公共安寧之暴力不法行為，必將依法從嚴偵辦，絕不寬貸。

檢方呼籲，民眾如遭受跟蹤騷擾、恐嚇威脅或發現可疑危害行為，應即時報警或向相關機關求助，以利即時介入處置，共同維護社會秩序及民眾安全。

台中市西屯區一間中醫診所昨晚遭不明人士潑汽油，有民眾在臉書社群反映。圖／摘自台中市西屯區大小事
台中市西屯區一間中醫診所昨晚遭不明人士潑汽油，有民眾在臉書社群反映。圖／摘自台中市西屯區大小事

檢察官 屏東縣 屏東

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