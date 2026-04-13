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桃園大溪鐵皮倉庫今晚火警 內有油漆、木材、瓦斯桶爆炸聲頻傳

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市大溪區仁和路一段311巷一處鐵皮倉庫今晚7時發生火警，現場火勢猛烈還有滾滾濃煙直竄天際，現場還傳出爆炸聲響。消防局獲報派員灌救，確認現場為燃燒倉庫油漆用品、木材、瓦斯桶等，所幸無人員受傷受困，火勢已撲滅、起火原因待查。

桃園市消防局指出，今晚7時1分獲報大溪區仁和路一段311巷發生火警，立刻派出42名消防人員、18輛消防車到場灌救，現場為一層鐵皮倉庫，由於倉庫內存放油漆用品、木材、瓦斯桶等物品，火勢燃燒猛烈，灌救9分鐘後控制火勢，晚上7時47分撲滅。

有網友在Threads社群平台放上火警影像，可見火勢與濃煙不斷從倉庫處竄出，並表示現場持續有爆炸聲，希望無人傷亡。轄區消防分隊第四大隊圳頂分隊說明，現場無人員受傷受困，目前火勢已撲滅，處理殘火中，實際損失及起火原因仍待查。

桃園市大溪區仁和路一段311巷一處鐵皮倉庫今晚7時發生火警，現場火勢猛烈還有滾滾濃煙直竄天際，消防獲報到場灌救。記者張裕珍／翻攝
桃園市大溪區仁和路一段311巷一處鐵皮倉庫今晚7時發生火警，現場火勢猛烈還有滾滾濃煙直竄天際，消防獲報到場灌救。記者張裕珍／翻攝

桃園市大溪區仁和路一段311巷一處鐵皮倉庫今晚7時發生火警，現場火勢猛烈還有滾滾濃煙直竄天際，消防獲報到場灌救。記者張裕珍／翻攝
桃園市大溪區仁和路一段311巷一處鐵皮倉庫今晚7時發生火警，現場火勢猛烈還有滾滾濃煙直竄天際，消防獲報到場灌救。記者張裕珍／翻攝

桃園市大溪區仁和路一段311巷一處鐵皮倉庫今晚7時發生火警，現場火勢猛烈還有滾滾濃煙直竄天際，消防獲報到場灌救。記者張裕珍／翻攝
桃園市大溪區仁和路一段311巷一處鐵皮倉庫今晚7時發生火警，現場火勢猛烈還有滾滾濃煙直竄天際，消防獲報到場灌救。記者張裕珍／翻攝

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