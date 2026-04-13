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嘉市透天厝火警延燒2戶疏散6人 38歲男子雙手燒燙傷送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市保安一路一處透天厝今天傍晚發生火警，傳出爆炸聲響，火勢延燒2戶，造成1名38歲男性受傷送醫，另有6人緊急疏散。消防局獲報後派遣17車39名警消趕往灌救，火勢於7時24分控制。消防局表示，受傷男子意識清楚，已送往嘉義基督教醫院救治，其餘民眾均安全撤離，起火原因待調查。

消防局於今晚6時46分獲報保安一路住宅火災，隨即出動德安、第一、後湖分隊及東區91等車組。首波救援人力於6時52分抵達現場，現場為2層樓RC建築、3樓鐵皮加蓋構造，報案民眾表示曾聽到爆炸聲，消防局隨即加派蘭潭車組及第一、第二大隊支援。

消防人員迅速疏散4男2女共6名住戶，經確認均未受傷。另有名38歲男子受傷，經初步救護發現左手約7%燒燙傷、右手2度燒燙傷面積約2%，意識清楚，隨即由救護車送往嘉基。火勢於7時32分撲滅。這起火警共延燒2戶，消防人員仍留在現場殘火處理，起火原因及氣爆細節仍待鑑定釐清。

嘉義市住宅火警傳爆炸聲響，消防局出動17車39人迅速撲滅火舌。記者李宗祐／翻攝
嘉義市住宅火警傳爆炸聲響，消防局出動17車39人迅速撲滅火舌。記者李宗祐／翻攝

火災 嘉義 透天厝

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