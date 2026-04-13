新莊男超商偷熱狗飲料落跑 還亂丟雨傘傷人5分鐘被逮

新北市24歲謝男昨天（12日）下午3時許至步行至新莊區中正路1間超商，拿了價值150元的熱狗及飲料未結帳就離開，店員發現後報警。新莊警獲報沿路查訪，在建國一路附近將謝男逮捕，還發現謝男曾對路過民眾丟雨傘，詢後依竊盜及傷害送辦。

新莊分局昨天下午3時許接獲新莊區中正路1間超商店員報案，指稱有1名陌生男子於店內竊取食物未結帳即離去。警方獲報後派員趕抵，並於周邊展開搜查，5分鐘內就在建國一路附近發現形跡可疑的24歲謝男，經帶回超商由店員確認就是竊取食物的竊嫌。

警方經初步清查，謝男竊取熱狗及飲料等商品價值約150元，另警方調閱周邊監視器發現，謝男曾於附近隨意丟擲雨傘波及路過民眾，詢後依竊盜及傷害罪嫌移送法辦。

警方將謝男帶回超商讓店員指認。記者黃子騰／翻攝