低估高山氣候險出事 英國女騎士獲警即時救援撿回一命

一名來自英國、騎單車環遊世界的女子，近日獨自來台挑戰環島，行經台14甲線大禹嶺路段時，因高山低溫導致失溫、體力不支癱坐路旁，所幸警方巡邏即時發現，將她帶回派出所保暖休息，成功化解危機，女子感動直呼「台灣警察救了一命」。

新城警分局今天指出，合歡派出所員警日前下午4時許巡經台14甲線37公里處時，發現一輛越野自行車倒在路旁，旁邊有外籍女子疑似身體不適癱坐地面，隨即上前關懷。原來該女子為英國籍YouTuber，挑戰單車環遊世界，此行特別來台環島，當天自南投出發，預計前往太魯閣國家公園拍攝景色，未料因低估山區氣候與騎乘難度，導致失溫、無力繼續行程。

警方確認女子無明顯外傷後，立即將她載回派出所安置，提供熱茶、暖暖包及暖氣設備協助恢復體溫，並準備熱食補充體力，後續也協助聯繫鄰近民宿讓她休息，女子對警方即時援助深表感謝，直言此舉讓她深刻感受到台灣的人情溫暖。

新城警分局提醒，山區氣候變化快速且溫差大，民眾從事登山或長途騎乘活動前，應事先掌握天氣狀況，並備妥足夠保暖與安全裝備，以確保旅程安全。