五股舊衣回收廠惡火狂燒12小時 4廠房5676平方公尺全毀釀嚴重空汙

一名來自英國、騎單車環遊世界的女子，近日獨自來台挑戰環島，行經台14甲線大禹嶺路段時，因高山低溫導致失溫、體力不支癱坐路旁，所幸警方巡邏即時發現，將她帶回派出所保暖休息，成功化解危機，女子感動直呼「台灣警察救了一命」。

2026-04-13 15:21