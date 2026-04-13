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五股舊衣回收廠惡火狂燒12小時 4廠房5676平方公尺全毀釀嚴重空汙
新北市五股區民義路二段1間舊衣回收工廠，昨晚8時許發生火警，火勢迅速延燒隔壁3間連棟式鐵皮倉庫，火光沖天照亮夜空。新北市消防局派遣45車65人前往搶救，經近12小時灌救火勢於今早7時許撲滅，燃燒面積約5676平方公尺，起火原因待查。
新北市消防局昨天晚間8時14分接獲報案，五股區民義路二段1棟4層樓鐵皮工廠發生火警。消防人員趕抵現場，發現起火的是1間舊衣回收工廠，由於工廠內堆放大量易燃回收衣物，加上現場是連棟式鐵皮工廠，火勢迅速延燒隔壁3間鐵皮倉庫，工廠鐵皮也發生塌陷狀況。
消防人員拉起水線奮力灌救，直至深夜11時44分才將火勢控制，今天上午7時58分將火勢撲滅，目前消防人員仍在進行殘火處理，所幸這起火警並未造成人員傷亡，起火原因仍待火調人員調查。
但這起火警也造成鄰近的五股區、林口區、八里區空氣中汙染，新北市環保局及消防局也呼籲鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，以免身體不適。
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