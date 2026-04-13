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國泰置地廣場46樓火警…312人疏散5人送醫 疑廚房排油煙管釀禍
台北市信義區忠孝東路5段國泰置地廣場大樓發生火警，今上午11時26分，46樓的餐廳饗饗微風信義店冒煙起火，消防隊趕往搶救，11時45分撲滅火勢，5人輕微嗆傷或身體不適被送醫，共312人疏散。警消單位初步了解是廚房排油煙管燃燒，燃燒面積約5平方公尺。
4名工作人員輕微嗆傷，包括一名50歲、一名25歲、一名35歲男子及一名24歲女子，民眾有1名60歲女子身體不適，共5人被送醫救治，均意識清楚，無生命危險。
現場濃煙瀰漫，業者初期滅火及疏散民眾，消防隊趕到救援，警方也到場處置，火勢未延燒，燒損爐具及雜物，起火原因待調查釐清。消防隊出動指揮車4輛、消防車17輛、救護車5輛、人員67人。
警消單位呼籲餐飲業者，定期檢查廚房設備及排油煙管線，確保消防安全設備正常運作，如發現火警，立即通報119，並依指示疏散避難。
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