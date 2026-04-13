宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

宜蘭羅東傳出疑似性騷擾案，一名剛成年的女子10日在報名駕訓班進行機車訓練時，遭68歲賴姓男教練從背後環抱多次，返家後精神崩潰，家人震怒報警。羅東分局受理報案並調閱監視器，議員與家屬更質疑該教練為「累犯」，受害者不只1人，呼籲監理單位立即介入查處。

一名剛滿18歲的女子於4月10日下午4時許，前往駕訓班上人生第一次的摩托車訓練課程，本期待順利取得駕照，不料卻成了揮之不去的噩夢。據受害者描述，68歲的賴姓男教練並未採取正常的「分車教學」模式，而是坐機車後方接貼近女子，從後方以雙臂環抱的方式，握住女子雙手操作機車。

女子指控，這種令人極度不適的「環抱教學」在課程中重複發生約3次，每次持續數分鐘。由於初次上課，當下雖感到疑惑與不安，卻一度誤以為是教練專業的指導動作，直到返家後與家人討論，才驚覺自己可能遭到了性騷擾。

女子的家屬表示，姪女自案發後情緒完全崩潰，至今仍頻頻哭泣，心中充滿惶恐與不安，身心狀況令人憂心，因此決定於11日前往羅東分局報案。

縣議員謝正信在接獲家屬陳情前往現場了解狀況，痛批該教練的行為已嚴重逾越教學界線，簡直離譜至極。他更爆料指出，案發當天會同警方到場調閱監視器時，現場主管曾當眾斥責賴姓教練，直言「已經跟你講過很多次，不能有這種行為」，顯見該教練已非初犯。質疑業者內部管理出現漏洞，雖有提醒卻未落實監督，導致學員受害。

女子的姑姑受訪時也憤怒譴責，指出這名教練可能是常態性的累犯，因為姪女同學也曾反映遇過類似情形，卻被當成「正常教學」。家屬呼籲，曾有相同遭遇的受害者應勇敢站出來，共同要求監理單位對該教練祭出行政裁罰、立即暫停其職務，並將不適任的教練徹底趕出宜蘭。

羅東警分局表示，已經展開調查釐清相關事證，若涉及不法將嚴正依法偵辦，絕不寬貸任何性騷擾行為，並呼籲民眾若在學習或職場環境遇到疑似性騷擾情事，應第一時間報警或撥打113專線求助。

縣議員謝正信模擬18歲女子遭教練「環抱教學」，教練舉動讓女孩覺得不舒服，而且已經不只1人受害。圖／民眾提供