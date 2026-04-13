最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

位於台北市信義區的人氣Buffet「饗饗微風信義店」，今日（4月13日）中午傳出火警，引起大批民眾緊急疏散，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡。對此，饗賓餐旅集團表示，關於起火原因，目前主管機關已進行調查，饗賓會全力配合，並持續強化安全措施。

位於微風信義46樓的「饗饗微風信義店」自2017年6月開幕至今，店內主打高品質的自助百匯，被網友譽為「全台最難預訂自助餐廳」之一，每逢用餐時段總是吸引大批消費者前來。今日中午11:26，店內鐵板區冒煙起火，饗饗團隊初期滅火與疏散民眾。消防隊共計出動消防車17輛、指揮車4輛，還有消防人員61名與救護車2良到場，最終於11:45撲滅火勢，無人傷亡。

對此，饗賓餐旅集團表示，顧客與同仁的安全是饗賓最重要守護。對於此次事件造成的驚擾，我們深感抱歉，餐廳團隊於中午開餐11:30發現鐵板餐區上方天花板有異樣，團隊於第一時間立即執行滅火作業，考量所有顧客安全安心，並同步啟動疏散安排，於11:40前內完成顧客及同仁的全部疏散，對於顧客用餐的影響，集團積極協調多品牌服務量能，做到最大的服務安排。關於起火原因，目前主管機關已進行調查，饗賓會全力配合，並持續強化安全措施。

饗饗信義店。圖／擷取自饗饗粉絲團