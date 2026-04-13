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沒預約硬等？女賴店睡覺、亂放家當 見警竟嗆「有什麼問題」

桃園電子報／ 桃園電子報

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女子對店家與趕來的中壢警分局員警大聲咆哮。圖：截自Threads-peng._.1019

桃園市中壢區一名37歲盧姓女子昨(12)日下午15時40分許前往新生路一間髮廊，在未預約的情況下強行要求店家服務，遭婉拒後不僅拒絕離開，還將私人物品留置店內後自行離去，隨後回店更對店家與趕來的中壢警分局員警大聲咆哮，最後經警方耐心溝通才結束這場鬧劇。

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盧女對著店長及員警不斷咆哮，大聲質疑「你們有什麼問題啊」。圖：截自Threads-peng._.1019

興國派出所說明，昨日下午接獲報案指稱新生路一帶髮廊有民眾鬧場。據了解，盧女當日欲指定男性設計師服務，但店家明確表示當日無法接受臨時預約，盧女卻以「腳受傷不想離開」為由堅持要在店內等待，甚至在店內睡覺。隨後，盧女將所有家當留在店內後突然失蹤一小時，店家因聯絡不到人且物品影響營業，無奈之下選擇報警。

當盧女回到店內發現警察在場，情緒瞬間失控。影片中也可以看到，盧女對著店長及員警不斷咆哮，大聲質疑「你們有什麼問題啊」，甚至對警員挑釁。儘管現場氣氛緊張，到場員警仍秉持耐心，利用「柔話術」持續溝通，安撫激其情緒，終於協助女子返家。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方處理民眾糾紛秉持同理與耐心，透過即時介入與「柔話術」的溝通協調，降低衝突風險，持續守護社會和諧與公共安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】沒預約硬等？女賴店睡覺、亂放家當 見警竟嗆「有什麼問題」

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