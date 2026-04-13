騎士與同向準備右轉文明路的小客車發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市龜山區文化一路與文明路口於日前下午發生一起汽機車擦撞事故。一名吳姓男子駕駛小客車沿文化一路直行往林口交流道方向準備右轉文明路時，突然從中間車道跨越外側車道轉彎，與王姓男子騎乘普重機車發生碰撞，導致王姓騎士全身多處擦傷送醫，所幸並無生命危險。

事故導致騎士多處擦挫傷。圖：讀者提供

龜山警分局表示，當日下午13時25分許獲報，當時由吳姓男子駕駛的自小客車與王男騎乘的機車正同向往北行駛，吳男在文化一路準備右轉進入文明路時，不慎與王男發生擦撞。警方趕抵現場處理並對雙方進行酒測，確認雙方酒測值為0，王男雖多處擦挫傷，但經送醫治療後並無大礙。

警方呼籲駕駛人轉彎車輛應提早變換車道並注意後方直行車，行經路口時也務必減速，保持安全距離， 確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】右轉釀禍！龜山小客車突「螃蟹切」男騎士慘遭擊落