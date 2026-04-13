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影／高雄婦跌水溝骨折 調解失言「老人別出門」環保局認錯

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄環保局被爆施工安全防護不足，一名67歲婦人路過小港區一處水溝清淤現場，現場沒設護欄、提醒小心路面，害婦人跌入水溝骨折送醫，家屬控清潔隊員不僅未協助送醫，調解過程某高層脫口說出「老人不要出門」，痛批沒同理心又卸責；環保局坦承員工失言再度致歉，並強調會負起賠償責任。

家屬控訴，事發於去年12月底，母親到一間自助餐便當店買飯，習慣到店門口洗手台清洗雙手，當時一旁正進行水溝清淤工程，但現場僅擺放公務作業中的警示牌，兩側未設圍欄或明顯阻隔設施，清潔隊將水溝蓋掀開後，僅以塑膠墊覆蓋，沒有三角錐或任何警示，導致母親在毫無防備情況下，一腳踩空跌落水溝。

家屬表示，事故發生當下，現場清潔隊員未協助報案或送醫，而是附近店家人員協助將傷者送往診所救治，後來經醫師診斷為右手嚴重骨折，需住院開刀治療。

家屬並指，事發後清潔隊員一度否認現場防護不足，稱有設圍欄，稱是傷者自行跨越才跌落，但經調閱警方監視器畫面，顯示現場兩側並無圍欄設置。

更引發爭議的是，進入調解程序後，環保局人員辯說「我們有人牆、人也算是有圍」，還有隊員態度強硬質疑調解必要性並稱「這種小事有必要開調解會嗎」，另一名高層更脫口說出「你母親不適合騎機車」、「老人如果聽不懂，就不要讓他出門」、「這是營業場所，考慮不圍動線」等言論，讓家屬難以接受，認為缺乏同理心、推卸責任。

家屬無奈說，整起事件施工安全和管理都有職務過失，希望環保局能正視工安問題，而非推卸責任給受害者。

環保局表示，去年底小港區清潔中隊在進行側溝清淤作業時，現場有依規定放置三角錐、連桿及警示標語，提醒用路人注意安全，但當時來不及阻止民眾接近施工區域，才會發生跌落受傷事件。

環保局指出，事後檢討確實有疏失，已經修正相關作業流程，未來會加強現場安全措施與人員進出管制，並強化員工教育訓練，避免類似情況再發生。

至於3月25日國賠現勘發言內容不妥，該名人員將再向家屬致歉，已告誡後續應謹慎發言，避免造成誤解。

另已修訂標準作業程序SOP明確要求清溝作業動線加密圍籬，開溝孔旁應放置三角錐，加強警示及人員管制措施，避免危害發生，全案已進入國家賠償程序，後續將依法處理並負起相關賠償責任。

環保局雨季來臨前進行例行性水溝清淤。圖非本案事件。本報資料照
環保局雨季來臨前進行例行性水溝清淤。圖非本案事件。本報資料照

骨折 環保局 高雄

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