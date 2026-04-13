違停被嗆「衝三小」頓時暴怒 石碇男持球棒攔3騎士逼道歉送辦

19歲許男昨早與陳男、林男騎車至新北市石碇遊玩，3人騎經石碇區石碇西街時，發現開車的46歲陳男違停擋道，陳男因不滿許男嗆：「停在這裡衝三小」竟持棍棒將3人攔下要求道歉。警方今早將陳男帶回偵辦，詢後依恐嚇、妨害自由等罪偵辦。

新店警分局昨天網路巡查時在Threads上發現一段行車記錄器影片，畫面中可見昨天（12日）上午11時許1名騎士行經石碇區石碇西街時，遭路旁陌生男子持球棒攔車。警方經查並未接獲相關報案，隨即主動偵辦。

警方經查，遭攔車的許男、陳男及林男3人為友人，昨天上午相約騎車至石碇遊玩，騎經石碇區石碇西街時因發現前方道路上1輛休旅車違停，許男疑嗆：「停在這裡衝三小」，開車的陳男聞言不滿，竟開車追趕3名騎士，將陳男、林男攔下後，揮舞棍棒要求2人將許男叫回道歉，否則不讓3人離開。許男接獲友人通知後返回道歉後，陳男才同意放行讓3人離去。

警方經調閱行車記錄器及監視器畫面後，鎖定持棍棒的陳男身分，今天上午8時許將陳男帶回偵辦，詢後將依恐嚇及妨害自由等罪送辦。

陳男持棍棒攔車。記者黃子騰／翻攝

陳男持棍棒喝令陳男及林男將許男叫回道歉。記者黃子騰／翻攝