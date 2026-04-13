快訊

TVBS裁員資深主播也中！她憶職涯困境：用人生成就公司 卻沒留下自己名字

高收入族群也叫苦…E型經濟更拉大貧富 怪這科技衝太快

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

聽新聞
0:00 / 0:00

5歲童餓醒清晨超商覓食迷路 警化身奶爸憑「這線索」找到媽媽

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市5歲男童清晨因肚子餓，竟趁媽媽熟睡時獨自跑到超商尋找食物，卻因年幼說不清楚住址，在街頭無助徘徊。新竹市警一分局西門派出所員警獲報後，不僅化身奶爸提供糖果安撫，更憑藉男童模糊記憶聯繫上幼兒園，順利通知焦急的母親將人帶回。

新竹市警一分局西門派出所3日清晨接獲報案，民眾指稱超商內有一名幼童獨自徘徊，身旁完全沒有大人陪同。警員謝銜候、吳清琞趕抵現場時，發現男童眼神充滿不安、神情緊張，員警擔心孩子受驚，先行將他帶回派出所安置。

經警方耐心詢問，男童表示自己今年5歲，當天因肚子餓而外出，但對於姓名、住址及家長聯絡方式皆無法清楚說明，僅能模糊指出住在出租套房內，查證一度陷入困境。

為避免男童持續焦慮，員警特地提供糖果讓其充飢並建立信任感。經過長時間耐心對話引導男童回憶相關資訊，終於從男童口中得知其就讀於新竹市北區某國小附設幼兒園。

員警立即聯繫園方主任協助確認身分並查詢家長聯絡方式，透過校方協助順利取得男童母親資訊。男童母親在接到警方通知後立即趕抵派出所，見到孩子平安無恙，心中焦急的大石終於放下，對警方細心照顧連聲致謝。

新竹市長高虹安表示，警察工作除打擊犯罪、維護治安外，亦肩負守護民眾安全的重要使命。本案中員警以耐心與同理心面對無助幼童，不僅成功協助其返家，更讓民眾感受到警察溫暖可靠的一面，展現守護弱勢與為民服務的精神，值得肯定與嘉勉。

新竹市警察局同時呼籲民眾，如遇突發事件請勿慌張，如發現民眾疑似走失需要協助，請立即撥打110，警方將第一時間到場協助。另外，家中若有年幼孩童，家長應加強看護與安全管理，避免孩童獨自外出發生危險；亦可教導孩童基本自我保護觀念及記憶家長聯絡方式，以利緊急時求助，確保自身安全。

為避免男童持續焦慮，員警特地提供糖果讓其充飢並建立信任感。經過長時間耐心對話引導男童回憶相關資訊，終於從男童口中得知其就讀於新竹市北區某國小附設幼兒園。圖／警方提供
為避免男童持續焦慮，員警特地提供糖果讓其充飢並建立信任感。經過長時間耐心對話引導男童回憶相關資訊，終於從男童口中得知其就讀於新竹市北區某國小附設幼兒園。圖／警方提供

幼兒園 新竹 警察

延伸閱讀

失智嬤跌倒送醫找嘸家屬 楊梅警民攜手助團圓

泰3歲童被「香菸燙睪丸」虐死！生母稱兒癲癇驗屍揭腸破裂 20歲繼父被捕

法9歲童遭父囚貨車逾年、被發現赤裸蜷縮車內 營養不良無法行走

京都11歲男童失蹤21天 山區疑似尋獲所穿鞋子

相關新聞

國泰置地廣場大樓46樓火警 「饗饗」冒煙消防搶救大批上班族疏散

台北市信義區忠孝東路5段國泰置地廣場大樓發生火警，今上午11時26分，46樓的餐廳「饗饗」微風信義店鐵板區冒煙起火，業者初期滅火及疏散民眾，消防隊出動指揮車4輛、消防車17輛、救護車2輛、人員61人救援，11時45分撲滅火勢，無人傷亡，起火原因待調查。

違停被嗆「衝三小」頓時暴怒 石碇男持球棒攔3騎士逼道歉送辦

19歲許男昨早與陳男、林男騎車至新北市石碇遊玩，3人騎經石碇區石碇西街時，發現開車的46歲陳男違停擋道，陳男因不滿許男嗆：「停在這裡衝三小」竟持棍棒將3人攔下要求道歉。警方今早將陳男帶回偵辦，詢後依恐嚇、妨害自由等罪偵辦。

影／高雄婦跌水溝骨折 調解失言「老人別出門」環保局認錯

高雄市環保局被爆施工安全防護不足，一名67歲婦人路過小港區一處水溝清淤現場，現場沒設護欄、提醒小心路面，害婦人跌入水溝骨折送醫，家屬控清潔隊員不僅未協助送醫，調解過程某高層脫口說出「老人不要出門」，痛批沒同理心又卸責；環保局坦承員工失言再度致歉，並強調會負起賠償責任。

黑煙衝天！彰化鐵皮工廠全面燃燒 滿倉庫布料付之一炬

彰化縣田尾鄉1家布料工廠今發生火災，鐵皮廠房加上廠內易燃布料，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局出動18輛消防車和33名消防人員全力搶救，幸無人傷亡，大火在8點半控制。失火原因將由消防和警方調查鑑定。

5歲童餓醒清晨超商覓食迷路 警化身奶爸憑「這線索」找到媽媽

新竹市5歲男童清晨因肚子餓，竟趁媽媽熟睡時獨自跑到超商尋找食物，卻因年幼說不清楚住址，在街頭無助徘徊。新竹市警一分局西門派出所員警獲報後，不僅化身奶爸提供糖果安撫，更憑藉男童模糊記憶聯繫上幼兒園，順利通知焦急的母親將人帶回。

西濱北上中彰交界大貨車翻覆 車流回堵3公里1傷者送醫

台61線西濱快速道路北上路段，彰化伸港與台中龍井交界今日上午發生大貨車與自小客車追撞事故，造成大貨車翻覆橫躺車道，現場一度交通癱瘓，後方車流回堵約3公里，現場事故警方仍在處理中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。