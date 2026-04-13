5歲童餓醒清晨超商覓食迷路 警化身奶爸憑「這線索」找到媽媽

新竹市5歲男童清晨因肚子餓，竟趁媽媽熟睡時獨自跑到超商尋找食物，卻因年幼說不清楚住址，在街頭無助徘徊。新竹市警一分局西門派出所員警獲報後，不僅化身奶爸提供糖果安撫，更憑藉男童模糊記憶聯繫上幼兒園，順利通知焦急的母親將人帶回。

新竹市警一分局西門派出所3日清晨接獲報案，民眾指稱超商內有一名幼童獨自徘徊，身旁完全沒有大人陪同。警員謝銜候、吳清琞趕抵現場時，發現男童眼神充滿不安、神情緊張，員警擔心孩子受驚，先行將他帶回派出所安置。

經警方耐心詢問，男童表示自己今年5歲，當天因肚子餓而外出，但對於姓名、住址及家長聯絡方式皆無法清楚說明，僅能模糊指出住在出租套房內，查證一度陷入困境。

為避免男童持續焦慮，員警特地提供糖果讓其充飢並建立信任感。經過長時間耐心對話引導男童回憶相關資訊，終於從男童口中得知其就讀於新竹市北區某國小附設幼兒園。

員警立即聯繫園方主任協助確認身分並查詢家長聯絡方式，透過校方協助順利取得男童母親資訊。男童母親在接到警方通知後立即趕抵派出所，見到孩子平安無恙，心中焦急的大石終於放下，對警方細心照顧連聲致謝。

新竹市長高虹安表示，警察工作除打擊犯罪、維護治安外，亦肩負守護民眾安全的重要使命。本案中員警以耐心與同理心面對無助幼童，不僅成功協助其返家，更讓民眾感受到警察溫暖可靠的一面，展現守護弱勢與為民服務的精神，值得肯定與嘉勉。

新竹市警察局同時呼籲民眾，如遇突發事件請勿慌張，如發現民眾疑似走失需要協助，請立即撥打110，警方將第一時間到場協助。另外，家中若有年幼孩童，家長應加強看護與安全管理，避免孩童獨自外出發生危險；亦可教導孩童基本自我保護觀念及記憶家長聯絡方式，以利緊急時求助，確保自身安全。