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西濱北上中彰交界大貨車翻覆 車流回堵3公里1傷者送醫
台61線西濱快速道路北上路段，彰化伸港與台中龍井交界今日上午發生大貨車與自小客車追撞事故，造成大貨車翻覆橫躺車道，現場一度交通癱瘓，後方車流回堵約3公里，現場事故警方仍在處理中。
這起事故發生在上午9點多，地點位於北上161公里處，兩車碰撞後大貨車失控翻覆並卡在水泥護欄上，幾乎占據整個北上車道，導致車流迅速累積，車速明顯放緩甚至停滯。
彰化縣消防局獲報後派員趕往現場，確認無人受困，僅一名傷者受輕傷，已送往彰濱秀傳醫院救治。警方目前持續在場進行交通疏導與事故處理。
由於事故影響範圍廣，警方呼籲北上用路人提前改道，避免進入壅塞路段，以減少通行時間延誤。至於詳細肇事原因，仍有待進一步調查釐清。
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