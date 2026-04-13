西濱北上中彰交界大貨車翻覆 車流回堵3公里1傷者送醫

新竹市5歲男童清晨因肚子餓，竟趁媽媽熟睡時獨自跑到超商尋找食物，卻因年幼說不清楚住址，在街頭無助徘徊。新竹市警一分局西門派出所員警獲報後，不僅化身奶爸提供糖果安撫，更憑藉男童模糊記憶聯繫上幼兒園，順利通知焦急的母親將人帶回。

2026-04-13 11:56