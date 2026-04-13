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「跑山獸」掀賞金獵人爭議 7.5億搜救計畫遭質疑像詐騙消防署駁斥

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

野跑運動家「跑山獸」羅培德因收費協助搜尋山友遺體，遭外界質疑為賞金獵人。登山專家蔡日興還指控跑山獸的存在讓7.5億消防計畫像詐騙。消防署澄清山域中程計畫均依法辦理並具檢核機制，已主動將本案交政風調查，釐清爭議並精進制度。

消防署表示，山域中程計畫係因近年登山事故頻傳、耗費鉅額搜救資源，且搜救過程也產生權責分工爭議，因此自2024年至2028年由中央與地方消防局共編列7億4962萬元，盼透過政府預算引導，克服山域搜救「難找、難到、難救」等三大困境，並引進國內外山域活動風險管理與救援技術，提升整體山域專業救援水平。

消防署指出，山域中程計畫涵蓋9大工作項目，包括成立專案協力團隊、補助衛星定位設備租賃、補助民間維運登山留守平台、山域事故質性分析研究、建置跨平台搜救資訊管理系統、推動國際山域救援交流、辦理全國山域事故救援對策研討會、山域事故救援師資訓練，以及跨機關山域救援訓練與演練等。

此外還編列3億3580萬元補助地方消防機關辦理山域救援、指揮與幕僚作業訓練，並購置輕量化裝備、雪地與溪谷救援裝備及補助租賃救援人員定位設備。執行至今據統計2025年對比2024年事故案件數減少8.43%、發生人數減少10.57%、死亡人數減少50%。

消防署表示，近日特定人士密集針對民間收費機制之爭議，抨擊某些山域搜救領域工作者，並公開指控消防署執行山域搜救之公正性與效益。對此消防署嚴正澄清，山域中程計畫的執行均依政府採購法規定，並具備檢核機制，針對本次爭議已主動將本案交政風調查，並將邀集不同主張與立場之專業人士進行溝通，以釐清動機與真相。

消防署澄清7.5億山域搜救預算用途及搜救效能。記者黃子騰／翻攝
消防署澄清7.5億山域搜救預算用途及搜救效能。記者黃子騰／翻攝

消防署強調經跨機關分工合作，山域意外死亡人數大幅減少50%。記者黃子騰／翻攝
消防署強調經跨機關分工合作，山域意外死亡人數大幅減少50%。記者黃子騰／翻攝

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