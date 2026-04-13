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影／高雄男駕VOVOL違規右轉撞檔車畫面曝 19歲男騎士噴飛多處擦挫傷
洪姓男子昨深夜11時30分許駕VOVOL休旅車行經高市中山三路，違規右轉林森三路，撞上直行的19歲陳姓男子騎乘的檔車，陳當場噴飛在地，身體多處擦挫傷，雙方無酒駕行為，警方初判洪未依燈號指示右轉釀禍，肇責待釐清。
前鎮警分局指出，洪姓男子（68歲）昨深夜11時30分駕VOVOL休旅車沿中山三路南往北右轉林森三路方向行駛，當場撞上直行由陳姓男子（19歲）騎乘的檔車。
陳男噴飛在地，身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，由119救護人員送醫救治，檔車車頭毀損。警方到場測繪，事後對洪、陳施以酒測，均無酒精反應。
警方初步分析肇事原因，洪男駕車右轉林森三路時，疑因未依號誌指示行駛肇禍，詳細肇責待交通大隊進一步分析研判。
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