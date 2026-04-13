新莊藥妝店女主管與同事爆衝突互烙男友助陣 主管男友1對4被打趴

新北市新莊區23歲張女前晚與22歲同事李女因工作糾紛發生口角，雙方各自找男友到場助陣。張女的37歲男友陳男到場後，遭李女的張姓男友（20歲）等4人圍毆。警方詢後將張男等4人依傷害、殺人未遂、妨害秩序、恐嚇、公然侮辱等罪嫌送辦。

據了解，在新莊區新泰路1間藥妝店擔任主管的張姓女子，與同事李女長期因工作糾紛產生嫌隙。前天（11日）晚間雙方又發生口角爭執，竟各自通知男友到場理論。

李女的張姓男友還找了友人20歲盧男、25歲劉男及17歲侯姓少年到場助陣，張女的陳姓男友到場後，聽聞張男等人怒罵張姓女友：「一直叫某人做事」、「不讓他貼OK蹦」，便回應：「來工作本來就是要做事的吧？」此言一出引發張男一方不滿，怒嗆：「你在大聲什麼啦？」接著張男等4人衝上前圍毆，陳男寡不敵眾被打的跌坐在地。

新莊警獲報趕抵時，現場僅剩陳男及張女，打人的一方已離開現場，警方立即通報救護車將受傷的陳男送醫，經檢傷發現陳男頭部挫傷、輕微腦震盪及多處擦挫傷，所幸經治療後已無大礙。警方隨即調閱監視器鎖定涉案人身分，迅速將張男、盧男、劉男及侯姓少年等4人查緝到案。詢後依妨害秩序及傷害等罪嫌移送，侯姓少年則移送少年法庭審理。因陳男堅持提告殺人未遂、恐嚇及公然侮辱，警方亦一併移送。

經檢察官複訊後諭令張男3萬交保，盧男及劉男2萬交保，侯姓少年則無保責付家長帶回。警方呼籲，民眾遇有糾紛應循理性方式處理，切勿因一時情緒衝動而觸法，任何聚眾鬥毆及暴力行為，警方將迅速查緝、依法究辦，以維護社會治安與民眾安全。