黑煙衝天！彰化鐵皮工廠全面燃燒 滿倉庫布料付之一炬

彰化縣田尾鄉1家布料工廠今發生火災，鐵皮廠房加上廠內易燃布料，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局出動18輛消防車和33名消防人員全力搶救，幸無人傷亡，大火在8點半控制。失火原因將由消防和警方調查鑑定。

據了解，田尾鄉這家布料工廠經營多年，今上午7點多廠內冒出火苗，彰化縣消防局7點16分接到報案，出動18輛消防車、1輛救護車、1台消防機器人、1架無人機， 33名消防人員搶救。

工廠建築一層樓，面積約151坪，現場為存放數百件的大量布料全面燃燒，熊熊大火竄出廠房屋頂，遠在200公尺以外也可見到黑煙衝天，布料工廠老闆及家人住在鐵皮工廠後面，消防員布水線隔開住家和廠房避免延燒，工廠老闆和家人全數撤離，因工廠作業員還沒上班，這場大火幸無人傷亡。

彰化縣田尾鄉一家布料鐵皮工廠全面燃燒，黑煙衝天。圖／民眾提供