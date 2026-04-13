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影／高雄阿伯倒地起身尾追女騎士狂罵 2機車輕軌路口擦撞畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子昨午騎機車行經高市大順二路輕軌路口，前方陳姓女騎士直行向右偏移欲至待轉區時，張來不及反應撞上倒地，陳女未查覺往前駛離，幸張男僅受輕傷，起身後追至下個路口找陳女理論；警方初判，陳女未保持安全車距引發事故，肇責待釐清。

網路社群Threads有網友貼出一名阿伯頭戴安全帽在輕軌周圍路口對一名騎機車婦人怒罵的畫面，網友稱，阿伯指阿姨擦撞到他才摔車於是追過去路口罵人，但阿姨說他沒有碰到阿伯。

轄區三民二警分局指出， 這起事故發生在昨天中午12時50分許，當時陳姓女子（57歲）騎機車直行鼎山街，向右偏移欲至前方路口待轉區時，與後方同行向的張姓男子（50歲）機車發生擦撞，造成張男倒地手腳輕微擦傷。

警方獲報到場處置，雙方皆無酒駕情事。初步研判陳女行車時未注意兩車並行之間隔，違反道路交通安全規則第94條第3項規定，詳細肇責待交通大隊進一步分析研判。

張姓男子昨午騎機車行經高市大順二路輕軌路口，前方陳姓女騎士直行向右偏移欲至待轉區時，擦撞張男機車致張摔倒輕傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子昨午騎機車行經高市大順二路輕軌路口，前方陳姓女騎士直行向右偏移欲至待轉區時，擦撞張男機車致張摔倒輕傷。記者石秀華／翻攝

張姓男子昨午騎機車行經高市大順二路輕軌路口，前方陳姓女騎士直行向右偏移欲至待轉區時，擦撞張男機車致張摔倒輕傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子昨午騎機車行經高市大順二路輕軌路口，前方陳姓女騎士直行向右偏移欲至待轉區時，擦撞張男機車致張摔倒輕傷。記者石秀華／翻攝

張姓男子昨午騎機車行經高市大順二路輕軌路口，前方陳姓女騎士直行向右偏移欲至待轉區時，擦撞張男機車致張摔倒輕傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子昨午騎機車行經高市大順二路輕軌路口，前方陳姓女騎士直行向右偏移欲至待轉區時，擦撞張男機車致張摔倒輕傷。記者石秀華／翻攝

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