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失智嬤跌倒送醫找嘸家屬 楊梅警民攜手助團圓

桃園電子報／ 桃園電子報

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婦人因失智無法清楚表達身分及家屬聯絡方式，院方只好請警方到場協助。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名疑似有失智症狀的84歲陳姓婦人，10日晚間19時許因跌倒被送往醫院就醫，由於其未攜帶身分證件及行動電話，且因失智無法清楚表達身分及家屬聯絡方式，院方只好請楊梅警分局楊梅派出所到場協助。

警方表示，警員顧晉瑋及羅群儒趕赴醫院協助，但經系統查詢仍無法確認婦人身分。為確保其安全，先行將陳婦帶返派出所安置，並同步通知社工人員到場協助後續照護事宜。返回派出所後不久，警方接獲熱心民眾提供關鍵線索，經比對相關資訊後，順利確認該名婦人身分，隨即聯繫其親友到場。家屬接獲通知後趕抵派出所，對警方與熱心民眾的協助深表感謝，並將婦人平安接返家中休養。

楊梅分局呼籲，近期日夜溫差較大，長者身體狀況及失智症狀較易波動，提醒家屬平時應多加留意長輩動態，避免其獨自外出而發生迷途情形。另建議可為長者配戴防走失手環、協尋手鍊或智慧定位裝置，以利即時掌握行蹤，並於緊急時提供協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智嬤跌倒送醫找嘸家屬 楊梅警民攜手助團圓

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