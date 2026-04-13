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外籍客誤闖阿塱壹古道…罰3萬起跳 警：執法不因國籍有別

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東屏東交界的阿塱壹古道，發生外籍遊客未經申請進入保留區的事件。警方強調，無論當事人是否為外籍人士，皆須遵守我國法規，執法標準一體適用，沒有例外。

達仁警分駐所昨接獲通報後，隨即前往南田一帶搜尋，順利尋獲該名誤闖外籍旅客。警方第一時間確認其身體狀況並提供飲水協助，展現人性關懷；同時也向其說明相關法規，並依程序移請主管機關屏東縣政府辦理，過程平和。

警方指出，阿塱壹古道屬依法畫設的自然保留區，進入前須完成申請並聘請合格導覽人員陪同，相關規定適用於所有人。依據文化資產保存法第108條，未經許可擅自進入者，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

對此，不少曾申請進入的山友也表達看法。有山友表示，阿塱壹古道之所以珍貴，正是因為有人數控管與導覽制度，「大家都是照規定申請才能進去，如果有人隨意闖入，對守規矩的人其實不公平」。

另也有旅遊愛好者指出，部分外地或外籍遊客確實可能不清楚規定，但相關單位應持續加強入口告示與多語言宣導，避免類似情況再發生。

此外有熟悉當地生態的民眾認為，該區屬敏感自然環境，若未經管理隨意進入，恐對生態造成衝擊，「限制不是為了刁難，而是為了保護這片最後的海岸淨土」。

大武警分局強調，執法原則一視同仁，不因國籍或身分而有所差異，未來也將持續落實相關規定，同時兼顧安全與基本關懷。警方呼籲民眾，進入自然保留區前務必事先申請並遵守規範，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

台東與屏東交界的阿塱壹古道，發生外籍遊客未經申請進入保留區的事件，員警向其說明相關法規，並依程序移請主管機關屏東縣政府辦理，過程平和。圖／大武警分局提供
台東與屏東交界的阿塱壹古道，發生外籍遊客未經申請進入保留區的事件，員警向其說明相關法規，並依程序移請主管機關屏東縣政府辦理，過程平和。圖／大武警分局提供

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