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癌夫偕失智妻 雙雙溺斃嘉南大圳

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南市八十二歲高姓老翁罹癌，照顧患<a href='/search/tagging/2/失智症' rel='失智症' data-rel='/2/105166' class='tag'><strong>失智症</strong></a>七十六歲徐姓妻子，前天推輪椅帶徐出門，被發現雙雙溺斃在嘉南大圳。記者袁志豪／翻攝
台南市八十二歲高姓老翁罹癌，照顧患失智症七十六歲徐姓妻子，前天推輪椅帶徐出門，被發現雙雙溺斃在嘉南大圳。記者袁志豪／翻攝

台南市八十二歲高姓老翁罹癌，照顧患失智症七十六歲徐姓妻子多年，近期他病情惡化住院，前天請假返家推輪椅帶妻出門，被發現雙雙溺斃在嘉南大圳；家屬認為他可能擔心不久於人世，不想讓照顧重擔落到女兒身上，決定帶妻子「一起走」，檢警排除有夫妻以外第三人介入。

據了解，高姓老翁與徐姓妻子育有二名女兒，夫妻與小女兒同住，大女兒已搬出，高多年來照顧失智的妻子，一周帶到日間照顧中心三次，他罹患癌症，病情及經濟狀況穩定，近日症狀復發住院，妻子由女兒照顧。

警方調查，高前天上午向醫院請假外出，返家向女兒說想帶妻子散步，下午二時許推輪椅帶徐出門後未返家，女兒撥打手機聯繫不上；下午近四時，一名男子騎機車行經安明、郡安路口的嘉南大圳，發現堤岸旁停放輪椅，輪椅上有手機，現場卻不見人影，下車查看驚見圳內二具漂浮遺體，立即報案，警方到場以手機等遺物查出死者身分，通知家屬指認。

女兒表示，父親帶母親出門時，沒有透露輕生念頭，神色也無異狀，後來她聯繫不上父親，在父親書桌發現一張殯葬業人士名片，覺得不妙正要報警，隨即接獲警方通知。

女兒說，母親因失智及行動不便，使用輪椅，由父親照顧，最近父親身體不適，但沒有聽到他表達「想不開」，他責任心較重，可能擔心不久於人世，不想讓孩子接下照顧母親的重擔，決定帶母親一起走。

檢警調閱監視器檢視高帶徐前往嘉南大圳過程，未發現有人車尾隨，但無法確認落水情形，依現場勘查等，排除有夫妻以外第三人介入或夫妻意外落水。家屬對死因無意見，檢方相驗後將遺體發還家屬，後續進行結案。

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癌症 失智症

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