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托育地獄…2保母凌虐逾21次 男嬰命危

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>市兩名<a href='/search/tagging/2/保母' rel='保母' data-rel='/2/104905' class='tag'><strong>保母</strong></a>涉嫌虐待六名嬰幼童，其中一名十一個月大男嬰因腦出血及雙側視力、聽力缺損命危。 示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
台南市兩名保母涉嫌虐待六名嬰幼童，其中一名十一個月大男嬰因腦出血及雙側視力、聽力缺損命危。 示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

台南市居家托育人員鄭姓、張姓女子涉嫌虐待六名嬰幼童，其中一名十一個月大男嬰腦出血及雙側視力、聽力缺損，仍在加護病房治療。台南地檢署調查，兩女以摔擲、毆打、拖行等凌虐男嬰，一個月就有廿一起暴力犯行，依凌虐未滿七歲幼童至重傷等罪起訴。

檢方批鄭姓、張姓女子，明知十一個月大男嬰頭部及身體結構尚未發育完成，極為脆弱，若多次毆打、摔擲、劇烈搖晃可能致重傷，仍凌虐男嬰；其他五名嬰幼童受虐部分偵查中。兩女去年十二月羈押禁見，全案本月二日移審，台南地方法院裁定續押。

起訴指出，鄭領有居家式托育服務登記證書，在台南從事在宅居家托育服務，雇用張當員工，去年三月一日至十二月五日凌虐男嬰；檢視監視器發現，去年十一月六日至十二月五日，鄭、張分別有七起、十四起犯行。

鄭曾抓男嬰左手臂，提到自己腰部高度再丟下，導致男嬰屁股著地、後腦撞擊地墊仰躺，也曾抓男嬰拖行兩公尺再舉起丟下。張曾抓男嬰雙臂，提起離地摔下，並解開男嬰裹身外套，大力甩臉部，再以外套蓋臉，另次則用右手連續毆打仰躺男嬰，掌摑左臉頰，大力拍擊胸腹部，用腳掌輾胸腹部，再捶擊咽喉部與左胸。

去年十二月五日，男嬰遭舉起摔到地墊，鄭、張發現男嬰有異，連繫男嬰母親並送醫，醫院檢查出腦出血；轉診查出創傷性腦損傷合併左側硬腦膜下出血及腦水腫、右側偏癱、癲癇重積狀態、雙側視網膜出血合併雙側視力缺損、雙側聽力缺損等。

男嬰被送至另家醫院進行眼部手術，發現雙眼玻璃體出血、雙眼白內障、雙眼視網膜分裂等；轉診查出受虐性腦損傷合併雙側腦部嚴重萎縮傷勢，視力、右側肢體、聽力、腦部均嚴重減損機能。檢方將鄭、張依成年人故意對兒童犯傷害致重傷、凌虐未滿七歲幼童致重傷、兒童及少年福利與權益保障法等起訴。

案發時兩女收托八名嬰幼童，六名嬰幼童的家長提告，男嬰父母出面泣訴「把孩子交出去，卻把他們送進地獄」，其他家長稱兩女照顧二歲以下嬰幼童，有孩子遭重摔、掌摑、踢踹，「無法想像怎麼有這麼變態的人」。

保母 托育 台南 虐嬰

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