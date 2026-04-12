跑山獸賞金獵人爭議 消防署：滾動檢討、精進

捷克山域搜救員羅培德因收費遭批「賞金獵人」，消防署山域搜救公正性與效益也遭質疑。消防署今天表示，已主動交由政風調查爭議，並滾動式檢討，持續精進山域事故救援效能。

來自捷克、有「跑山獸」稱號的登山搜救高手羅培德（Petr Novotny）長年救助多名山難者，因去年收費新台幣10萬元搜尋山友遺體，遭林姓搜救教官批評為「賞金獵人」。

登山專家蔡日興認為，必須打羅培德的根本原因，是羅培德的存在讓新台幣7.5億元消防計畫一看就知道是詐騙；財信傳媒董事長謝金河也在臉書發文說，羅培德的專業能力獲山友圈肯定，「用賞金獵人來批評他，實在太沉重」，判斷是踩到別人的利益所致。

內政部消防署今天晚間透過新聞稿表示，近日有特定人士針對民間收費機制，抨擊某些山域搜救領域工作者，並公開指控消防署執行山域搜救的公正性與效益，必須予以嚴正澄清。

消防署說，「提升山域事故救援效能五年中程計畫」執行均依政府採購法規定，也具備檢核機制，未來將擴大民間搜救團體參與本計畫，採滾動式檢討，持續精進山域事故救援效能。

針對本次爭議，消防署表示，已主動交政風調查，並將邀集不同主張與立場的專業人士溝通，以釐清動機與真相。內政部也將與學術專業團體合作，舉辦山域搜救制度未來發展的研討會，以凝聚各界共識。

消防署提到，本山域中程計畫緣起於近年來登山事故頻傳，耗費鉅額政府資源，搜救過程也產生政府權責糾紛，因此於民國113年至117年，中央與地方消防局共計編列7億4962萬元，目標為透過政府預算引導，克服「難找、難到、難救」等三大山域搜救的困境。

消防署表示，本計畫希望能引入國內外山域活動風險管理與救援技術，提升國內山域專業救援水平，並建置專業山域救援訓練，以及專業山域救援隊伍。未來也不排除逐步推動由民間資源，接手山域遊憩產生的救援需求，以杜絕過度浪費公共搜救資源的亂象。

根據消防署新聞稿，由於目前山域人命搜索救援，均由當地消防局仰賴跨機關、跨單位的充分合作，包括山域休憩主管機關內政部國家公園署、農業部林業及自然保育署、交通部觀光署，以及協勤的內政部警政署保七總隊、內政部空中勤務總隊、義消與民間搜救團體組織共同合作；整體管理上，與運動部、原住民委員會也息息相關。

消防署說，本山域中程計畫的9大工作，包括「成立專案協力團隊」、「補助衛星定位設備租賃方案」、「補助民間維運登山留守平台」、「山域事故質性分析研究」、「跨平台搜救資訊管理系統」、「國際山域救援專業交流」、「全國山域事故救援對策研討會」、「山域事故救援師資訓練」及「跨機關山域救援訓練及演練」等。

消防提到，另以3億3580萬元預算，補助地方消防機關辦理「消防機關山域救援、指揮與幕僚作業訓練」、購置「專業救援裝備器材充實」-輕量化裝備、雪地救援裝備、溪谷救援裝備及「補助租賃救援人員定位設備」等3項工作項目。

消防署表示，執行迄今，114年事故案件數較113年要減少8.43%，發生人數減少10.57%、死亡人數減少50%；且自115年起，為擴大民間搜救量能運用，透過公開招標方式評選出具備專業與全國山域搜救能力的11組民間搜救團隊。此外，各縣市仍可自行聘請其他團隊或自然人，並運用新加入的12支原民特搜隊力量。

消防署表示，向來尊重並肯定所有民間搜救人員的奉獻與專業，絕無因個別爭議而刻意排除特定人員的情形；山域防救災工作攸關民眾遊憩安全，中央仍將全力透過有意義的對話、公私部門協力與分工合作，確保搜救體系更為周延，全力守護國人從事山域活動安全。