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影／擦撞休旅車女駕駛急Call丈夫「偷天換日」 連警也被矇騙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

翁姓女子前天傍晚駕車從高市光華一路停車格駛出，擦撞蔡姓男子的休旅車，翁女打電話給在附近的呂姓丈夫前來，蔡男見警方到場才下車，夫妻倆偷天換日，連警察也被騙；事後目擊者指認肇事者是翁女，警方查證翁無照駕車連同肇逃行為一併開罰。

苓雅警分局指出，翁姓女子（32歲）前天傍晚5時35分駕車從光華一路路邊停車格駛出，擦撞同向行駛的蔡姓男子（35歲）的休旅車，蔡男往前開停在路邊，未下車等待警方前來處理。

當時翁女致電在附近的呂姓丈夫（33歲）前來到場處置，便擅自離開，警方到場，呂男未說實話，稱是自己開車撞到蔡男的車，由於屬於無人受傷車禍，警方依規定測繪、查抄資料後讓雙方離去。

後有目擊者指認當時肇事者是翁女，警方調監視器追查，並通知翁到案，翁稱當時急著要載小孩才離去，但被警方查出無照開車，且有肇逃行為，改依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第10款「肇事未依規定處置」，違反同法第62條第1項「無照駕駛」違反同法第21條第1項第2款，總計最高可處6萬4800元罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

另車主呂男違反同法第21條第6項及第7項，處3萬6000元以上6萬元以下罰鍰，並扣繳汽車牌照3個月，警方已通知翁女到案，對呂男夫妻開單舉發。

翁姓女子前晚駕車從高市光華一路路邊駛出，擦撞休旅車，翁Call在附近的呂姓丈夫前來「偷天換日」，後目擊者指認翁肇逃。記者石秀華／翻攝
翁姓女子前晚駕車從高市光華一路路邊駛出，擦撞休旅車，翁Call在附近的呂姓丈夫前來「偷天換日」，後目擊者指認翁肇逃。記者石秀華／翻攝

翁姓女子前晚駕車從高市光華一路路邊駛出，擦撞休旅車，翁Call在附近的呂姓丈夫前來「偷天換日」，後目擊者指認翁肇逃。記者石秀華／翻攝
翁姓女子前晚駕車從高市光華一路路邊駛出，擦撞休旅車，翁Call在附近的呂姓丈夫前來「偷天換日」，後目擊者指認翁肇逃。記者石秀華／翻攝

休旅車 車禍 高市

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