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影／圓山花博酒吧內偷洋酒 英籍男遭依竊盜罪嫌送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

英國籍J姓男子昨晚獨自到台北市圓山花博園區酒吧飲酒，被發現順走一瓶洋酒，店家安管循線制止後報警處理，警方介入J男頻頻自稱酒醉、不記得有行竊等，警詢後依竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

警方調查，位於圓山花博園區內的某酒吧，昨夜有酒客發現自帶的1瓶洋酒，原本放在吧台上卻不翼而飛，請店家協助調閱店內監視器清查，發現是被J姓男子順走，店家立即請安管人員循線尋人，不久就在園區內發現J男，交由警方處理。

轄區員警獲報介入，發現36歲英國籍J男獨自到酒吧飲酒，監視器畫面顯示他趁人不注意順走洋酒，但J男見員警介入，不斷自稱酒醉，不記得有行竊等行為，仍被依竊盜罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾於公共場所應妥善保管隨身財物，切勿隨意將財物放置視線之外，以免讓不法之徒有機可乘，警方針對違法行為必依法究辦，不法分子切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

轄區員警獲報介入，發現36歲英國籍J男獨自到酒吧飲酒，監視器畫面顯示他趁人不注意順走威士忌。圖／讀者提供
轄區員警獲報介入，發現36歲英國籍J男獨自到酒吧飲酒，監視器畫面顯示他趁人不注意順走威士忌。圖／讀者提供

台北 英國 竊盜

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