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LINE群號召深夜街頭狂飆 新北警再逮8飆仔合計已逮33人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

28歲李男與24歲張男成立匿名LINE群組，號召車友至五股區成泰路、五工六路聚集飆車，新北交大獲報展開偵辦，經多日蒐證後日前至雙北、桃園等地將李、張等8人拘提到案，並查扣3輛改裝車，詢後依公共危險罪嫌移送，李、張2人4萬元交保。

據了解，在餐飲業擔任學徒的李男及無業的張男，去年成立匿名LINE群組號召車友聚集競速，去年12月17日凌晨4時許，揪20歲卓男、21歲曾男、21歲馮男等人於五股區成泰路飆車，不僅高速併行、蛇行、逆向行駛，為躲避查緝還拆除車牌。去年12月29日3時許再次號召20歲邱男、20歲蔡男、44歲廖男等人至五股區五工六路飆車競速。

新北警交通大隊去年接獲有集團號召飆車競速後，展開3波查緝共逮捕25人、查扣用於競速的改裝車輛22輛。此次與蘆洲、新莊分局、刑大成立專案小組展開第4波查緝，鎖定李、張涉案具體事證後，3月30日持拘票、搜索票於雙北市同步執行查緝，逮捕主嫌李男、張男及參與飆車共8人到案，並在桃園市車行查扣作案用3部改裝車，詢後依公共危險罪移送，檢察官複訊後諭令李、張4萬元交保，其餘6人2萬交保。

新北交大指出，警方將持續針對通訊群組分析溯源，並強化追查車行涉案情形，鎖定幕後提供場所、打擊源頭，遏止飆車歪風。

警方查扣涉案的改裝機車。記者黃子騰／翻攝
警方查扣涉案的改裝機車。記者黃子騰／翻攝

主嫌李男南下進香求平安，一下遊覽車就立即被等待的警員拘提到案。記者黃子騰／翻攝
主嫌李男南下進香求平安，一下遊覽車就立即被等待的警員拘提到案。記者黃子騰／翻攝

飆車嫌犯在群組中還提醒要小心警察。記者黃子騰／翻攝
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