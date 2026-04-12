聽新聞
0:00 / 0:00
影／他酒後開車等紅燈時睡在馬路口...被喇叭聲驚醒 暴衝猛撞人行道消防栓
30多歲林姓男子今天凌晨酒後開車行經台南市南區大同路二段、立德八路口，他先在停等紅燈時，接連兩次綠燈都擋在馬路中間，疑似睡著；直到民眾按喇叭提醒，他才驚醒，隨後踩油門直衝撞上前方人行道上消防栓。警方到場，確認酒測值超標，依公共危險罪逮捕送辦。
陳姓網友今天凌晨2時許在臉書社團「台南大小事」發文指出，大同路二段和立德八路口一台汽車明顯酒駕，直催油門衝撞人行道上，並撞擊店家路邊招牌，幸好消防栓擋住，不然直衝燒烤店裡面；他表示駕駛兩次綠燈都沒走，上前查看時，駕駛微醒，然後直踩油門直直爆衝。
陳姓網友表示，駕駛一下車若無其事跑去路旁樹幹小便，渾身酒味，還好大同路前方做路有管制 ，才會車流量不大，否則立德八路出來和大同路二段T字路口車流量多又快，後果一定不堪設想；網友紛紛表示，酒駕、毒駕再不重判只會有更多無辜的市民受害。
據了解，林姓男子下車後還一度試圖想離開現場，遭現場店家業者大聲喝斥制止，林眼見狀況不妙，開始大量灌水；轄區第六警分局2時許接獲報案，前往調查確認林開車沿立德八路由東往西行駛，行經大同路口時，自撞店家落地招牌，並未受傷，因酒測值超過標準，依公共危險罪嫌移送偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。