影／他酒後開車等紅燈時睡在馬路口...被喇叭聲驚醒 暴衝猛撞人行道消防栓

30多歲林姓男子今天凌晨酒後開車行經台南市南區大同路二段、立德八路口，他先在停等紅燈時，接連兩次綠燈都擋在馬路中間，疑似睡著；直到民眾按喇叭提醒，他才驚醒，隨後踩油門直衝撞上前方人行道上消防栓。警方到場，確認酒測值超標，依公共危險罪逮捕送辦。

陳姓網友今天凌晨2時許在臉書社團「台南大小事」發文指出，大同路二段和立德八路口一台汽車明顯酒駕，直催油門衝撞人行道上，並撞擊店家路邊招牌，幸好消防栓擋住，不然直衝燒烤店裡面；他表示駕駛兩次綠燈都沒走，上前查看時，駕駛微醒，然後直踩油門直直爆衝。

陳姓網友表示，駕駛一下車若無其事跑去路旁樹幹小便，渾身酒味，還好大同路前方做路有管制 ，才會車流量不大，否則立德八路出來和大同路二段T字路口車流量多又快，後果一定不堪設想；網友紛紛表示，酒駕、毒駕再不重判只會有更多無辜的市民受害。

據了解，林姓男子下車後還一度試圖想離開現場，遭現場店家業者大聲喝斥制止，林眼見狀況不妙，開始大量灌水；轄區第六警分局2時許接獲報案，前往調查確認林開車沿立德八路由東往西行駛，行經大同路口時，自撞店家落地招牌，並未受傷，因酒測值超過標準，依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康