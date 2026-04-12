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BanG Dream辦活動鷹架倒 北市啟動調查若違規就開罰

中央社／ 台北12日電

BanG Dream！大型實體活動今天在北市大佳河濱公園舉辦，施工架倒塌，傳有工作人員受傷送醫；勞檢處說明，市府的掌握是沒有，但仍須跟廠商確認，調查已啟動，若違規將依職安法開罰。

為期2天的BanG Dream！Special LIVE in TAIPEI，11日起在台北大佳河濱公園舉辦為期2天活動，集結4大樂團，吸引朝聖者前往。

有網友下午在社群平台Threads發圖文稱「圍籬倒下來了，好危險」。消防局下午接獲市民熱線1999轉報，立即派員到場了解，經確認現場並無人受傷。

對於有報導稱有工作人員受傷送醫，台北市勞檢處主秘康水順說，經查由星樂全球股份有限公司辦理「BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI」申請搭建的展演用臨時性建築；市府相關局處有說明無工作人員受傷，勞檢處仍再聯絡廠商，但電話未接通，明天持續聯繫，請其至勞檢處說明。

勞檢處也說明，已就施工架倒塌啟動調查程序，將釐清事故原因及是否涉及職業安全衛生設施設備缺失；如涉及違規，將依職業安全衛生法，處雇主新台幣3萬元至30萬元罰鍰。

此外，大佳河濱公園主管機關台北市水利處表示，活動會場鷹架傾倒情形，經派員現場確認，廠商已將圍幕復原完成，未來大型活動審查會加強要求廠商安全措施。

勞檢 大佳河濱公園 北市

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