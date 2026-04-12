台南保母涉虐嬰遭起訴 市府：已廢止托育登記

台南市麻豆區2名保母涉嫌虐待受托幼兒遭台南地檢署起訴，其中鄭姓女子的托育人員登記證已在去年底遭台南市政府廢止，終身不得從事托育服務，張女因未登記從事托育遭裁罰。

台南市政府社會局今天告訴中央社記者，114年12月6日接獲通報，麻豆區鄭姓登記保母與其張姓友人違規收托，並涉疑似不當對待幼童，第一時間就要求兩名涉案人員停止新收托，並協助所有幼童依據家長需求完成轉托安置。

社會局表示，去年底已依兒童及少年福利與權益保障法第26條之1規定從嚴裁處，鄭姓托育人員廢止托育人員登記證，終身不得再從事托育服務；張姓人員因未登記從事托育事證明確，依法裁處罰鍰。

社會局指出，全案將視司法判決結果，若確認有不正當行為，將依法裁處兩名行為人每人新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

社會局強調，後續將持續強化居家托育人員管理機制，包括提高訪視頻率、精進訪視員專業敏感度及同理心訓練，並加強送托家長教育宣導，提醒留意幼童返家後情緒與身體狀況，早期發現及預防，共同守護兒童安全。

原為合格登記保母的鄭女在台南市麻豆區從事在宅居家式托育服務，張女受僱於鄭女，兩人涉嫌於2025年3月至12月間多次虐待1名受托男嬰，醫院診斷受有受虐性腦損傷合併雙側腦部嚴重萎縮等傷勢，台南地檢署偵辦後認已達重傷害程度，依法對2人提起公訴。