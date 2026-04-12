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麻豆居家托育人員涉虐童 家長斥說一套做一套「無法原諒」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南麻豆2名居家托育人員去年涉施虐6名嬰幼兒，經台南地檢署依妨害幼童發育罪提起公訴，家長迄今仍無法原諒兩人惡行，更有人自責無法保護心愛寶貝，也盼外界給予空間療傷。

這起虐童引發社會震驚，抨擊過程有如「剴剴案」翻版；市府社會局轉述家長心情說，2名居家托育人員根本是「說一套做一套」，更是惡意欺騙家長，一輩子都不會原諒其惡劣行徑，兩人應該接受法律嚴厲制裁。

有家長泣訴說，最可惡之處是，2人擔心虐童惡性曝光，還會在家長來接送前，還會先向家長提及是不小心跌倒或云云等；甚至還會自責換取家長原諒，如此欺瞞，更讓家長無法接受。

也有家長因無法及早發現家中寶貝異狀、減少痛苦，而忍不住落淚自責，社會局轉達家長們感謝社會各界關懷，但孩子受苦烙印，畢生難忘。

台南麻豆居家2名托育人員涉虐童遭檢方起訴，家長怒斥說一套做一套，迄今無法原諒。本報資料照片
台南麻豆居家2名托育人員涉虐童遭檢方起訴，家長怒斥說一套做一套，迄今無法原諒。本報資料照片

台南 社會局 虐童

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