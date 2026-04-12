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影／15歲少年騎微電車違規載人 花園夜市旁車禍後座少女腦出血送醫

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

23歲女駕駛昨天晚間開車行經台南市北區海安路左轉和緯路時，與和緯路內側車道的微型電動二輪車發生碰撞，造成15歲少年駕駛擦挫傷送醫，後座14歲少女腦出血及大腿骨骨折，雙方均無酒駕情形；因微電車雖不需駕照即可駕駛，但不得載人，警方將先對少年開出罰單。

台南市警第五分局交通分隊小隊長蔡竣丞指出，23歲女子昨晚駕車在花園夜市旁與15歲少年騎乘的微型電動二輪車發生碰撞，少年擦挫傷送醫，後座14歲少女腦出血及大腿骨骨折，詳細肇事責任正調查釐清中；警方呼籲民眾行經路口減速慢行，並依號誌標誌行駛，以維護行車安全。

警方說明，微型電動二輪車禁止載人，規定僅能單人騎乘，騎車少年將先依道路交通管理處罰條例處300元至600元罰鍰。

23歲女駕駛昨天晚間在花園夜市旁與微型電動二輪車發生碰撞，造成15歲少年駕駛擦挫傷送醫，後座14歲少女腦出血及大腿骨骨折。記者袁志豪／翻攝
23歲女駕駛昨天晚間在花園夜市旁與微型電動二輪車發生碰撞，造成15歲少年駕駛擦挫傷送醫，後座14歲少女腦出血及大腿骨骨折。記者袁志豪／翻攝

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