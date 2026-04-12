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新店北新路深夜大執法 警聯手環保局強力掃蕩酒毒駕及噪音車
為遏止酒駕及噪音車擾民，新店分局前晚與環保局於北新路執行聯合稽查，針對酒駕、毒駕、危險駕車、無照駕駛及改裝排氣管噪音車輛加強取締，共查獲酒駕1件、毒駕2件、無照駕駛7件，並通報8輛改裝噪音車，違規改裝及其他交通違規11件。
新店警分局表示，今年1月至3月查獲酒駕共計41件，其中包含機車25件、汽車16件，均依法製單告發及扣車，裁罰金額最高可逾417萬元。警方將持續透過交通稽查、路檢、環間聯合稽查等方式，針對酒駕及危險駕車、超速行駛等違規行為加強取締，以維護用路安全，還給市民一個安全寧靜的居家環境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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