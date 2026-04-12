影／3人「騎馬」上路20公里還穿越苗栗南庄 警調閱監視器急攔阻開罰

3名男子昨天在苗栗縣南庄鄉分別騎馬上路，一度穿越市區，幸未釀成意外，人與馬在苗21線休息時，警方循線查獲人馬，依據道路交通管理處罰條例，可處300元至600元罰鍰。

苗栗縣警察局頭分分局南庄分駐所昨天鏟午11點多網路巡邏，發現臉書PO文，3名男子騎馬行經南庄鄉中正路、文化路口，影響交通安全之虞，也引發討論，警方隨即調閱監視器，循線查出連人帶馬在苗21線11.9公里處附近休息，員警趕赴現場查獲。

警方調查，鄧姓（52歲）、蔡姓（52歲）、傅姓（59歲）男子昨天將3匹馬貨車載運到南庄鄉台3線、縣道124乙線口附近，分騎往南庄鄉市區及神仙谷方向，騎了約20公里，3人均坦承在道路騎馬。

頭份分局分局長郭譯隆呼籲，民眾切勿於道路騎乘動物，或從事足以妨礙交通之行為，以維護整體用路環境之安全與順暢，騎馬上路依據道交條例，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人300元至600元以罰鍰。若馬匹導致交通事故或涉及酒後騎馬，恐違反刑法公共危險罪。

3名男子昨天在苗栗縣南庄鄉分別騎馬上路，一度穿越市區，幸未釀成意外。圖／頭份警察分局提供