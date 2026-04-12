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82歲夫與76歲失智妻雙雙溺斃嘉南大圳 家屬：父親染病昨說想出門散步

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

82歲患病的高姓男子昨天推著76歲失智妻子出門後就沒有回家，家屬聯繫不上正要報案，就有民眾在台南市嘉南大圳發現2具漂浮大體；消防趕往，因已明顯死亡，未送醫交警方處理。高的家屬確認是父親與母親，對死因並無意見，警方初步排除他殺嫌疑，報請檢方相驗。

台南市警第三分局海南派出所昨天下午3時50分接獲鄭姓男子報案，他騎機車經過安南區嘉南大圳，發現堤岸旁有一輛輪椅，外觀嶄新且上面放著手機，現場卻不見人影；鄭覺得奇怪，下車查看驚見圳內有2具漂浮大體，立即報案，消防到場，4時30分左右分別將大體打撈上岸。

由於二名死者一男一女均已明顯死亡，消防未送醫交員警處理；警方依據現場遺留物品及手機，查出身分是82歲高姓男子與其76歲妻子，通知家屬到場指認；家屬表示，母親因失智及行動不便需使用輪椅，平時是由父親照顧，父親近期也因身體不適曾至醫院治療。

家屬指出，昨天父親自醫院請假返家後，表示想推母親外出散步，直到下午2時30分，發現兩人沒有回來且聯繫不上人，正要向警方報案即接獲通知；警方調閱監視器畫面，於2時15分許見男子推著坐輪椅的妻子，由郡安路6段往西行經安明路，過程未見其他人車尾隨這對夫妻。

由於死者身上並無外力介入致死傷勢，初步排除他殺嫌疑，全案報請台南地檢署相驗後，因家屬對死亡原因無意見，已將老夫妻遺體發還家屬。

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82歲患病的高姓男子昨天推著76歲失智妻子出門後就沒有回家，家屬聯繫不上正要報案，就有民眾在台南市嘉南大圳發現2具漂浮大體。記者袁志豪／翻攝
82歲患病的高姓男子昨天推著76歲失智妻子出門後就沒有回家，家屬聯繫不上正要報案，就有民眾在台南市嘉南大圳發現2具漂浮大體。記者袁志豪／翻攝

82歲患病的高姓男子昨天推著76歲失智妻子出門後就沒有回家，家屬聯繫不上正要報案，就有民眾在台南市嘉南大圳發現2具漂浮大體。記者袁志豪／翻攝
82歲患病的高姓男子昨天推著76歲失智妻子出門後就沒有回家，家屬聯繫不上正要報案，就有民眾在台南市嘉南大圳發現2具漂浮大體。記者袁志豪／翻攝

82歲患病的高姓男子昨天推著76歲失智妻子出門後就沒有回家，家屬聯繫不上正要報案，就有民眾在台南市嘉南大圳發現2具漂浮大體。記者袁志豪／翻攝
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