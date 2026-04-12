快訊

日職／終於等到！林安可首轟就是10局再見轟 第13場、50打席出爐

鄭麗文搭機返台！送機中共官員曝光…宋濤停機坪道別：後會有期

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

聽新聞
0:00 / 0:00

影／宜蘭碧候溫泉屢遭硬闖偷泡 暴徒不滿簽切結 揪眾砸店打公務員

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南澳鄉碧候溫泉因封園修繕，屢遭民眾硬闖偷泡，鄉公所謝姓承辦員巡查發現，要求違規者簽署切結書不得進入，竟引發對方不滿，糾集7名同夥前往小吃店砸店報復，導致謝男與勸架的老闆都受傷。警方獲報後啟動快打警力，將涉案7嫌逮捕到案，鄉公所今天嚴懲暴力。

位於南澳鄉山林間的碧候溫泉，泉質屬碳酸氫鈉「美人湯」，不僅是原民會補助的全國三大秘湯示範區之一，更是當地極具代表性的觀光據點。該園區過去由宜蘭縣政府代管3年，於今年1月正式交還南澳鄉公所管理。目前公所正進行硬體修繕與委外經營前置作業，園區處於封閉狀態，並在入口處公告禁止入園。

封園期間卻頻遭民眾私自闖入泡湯的違法行為，鄉公所文化觀光課謝姓承辦人員在巡查過程中，多次發現同一群民眾強行入內，除予以勸阻外，並要求當事人簽署切結書，承諾不再違規進入。此舉在於維護行政管理秩序，行政機關也未第一時間採取嚴厲懲處，未料竟引起對方反感，認為謝男刻意刁難、管太多，埋下暴力衝突的導火線。

事發在10日晚間10時許，這群惡煞掌握謝男在南澳市區一家小吃店後，分乘兩輛轎車前往。當時小吃店雖已打烊但鐵門未拉，7名男子怒氣沖沖闖入店內，不分青紅皂白便抓起桌上的酒瓶與器物瘋狂砸向謝男。小吃店江姓老闆見狀出面勸架，也遭到波及受傷。短短數分鐘內，店內滿目瘡痍、碎玻璃散落一地，地面更留下斑斑血跡，行徑囂張。

被害人江姓老闆心有餘悸說，當時只是與朋友在店內聚會，無辜捲入衝突，臉部傷勢至今未癒。蘇澳警分局獲報，迅速動員優勢警力趕抵現場，雖動手的一方已鳥獸散，但警方隨即過濾監視器畫面，掌握車牌與人員身分，連夜在大南澳地區將這7名男子查緝到案。

南澳鄉公所今天重申，碧候溫泉封園期間嚴禁擅入，以免工程施工造成危險。警方調查後，嫌犯對毆人毀損情事供認不諱，全案依涉嫌傷害、恐嚇及聚眾鬥毆等罪嫌，函送宜蘭地檢署偵辦，針對暴力行為絕不姑息。

南澳碧候溫泉因封園修繕，屢遭民眾硬闖偷泡，鄉公所謝姓承辦員巡查發現，要求違規者簽署切結書不得進入，竟引發對方不滿，糾眾前往小吃店砸店報復，導致謝男與勸架的老闆都受傷。警方獲報逮捕7嫌到案，鄉公所也嚴懲暴力。圖／警方提供
南澳碧候溫泉因封園修繕，屢遭民眾硬闖偷泡，鄉公所謝姓承辦員巡查發現，要求違規者簽署切結書不得進入，竟引發對方不滿，糾眾前往小吃店砸店報復，導致謝男與勸架的老闆都受傷。警方獲報逮捕7嫌到案，鄉公所也嚴懲暴力。圖／警方提供

南澳碧候溫泉因封園修繕，屢遭民眾硬闖偷泡，鄉公所謝姓承辦員巡查發現，要求違規者簽署切結書不得進入，竟引發對方不滿，糾眾前往小吃店砸店報復，導致謝男與勸架的老闆都受傷。警方獲報逮捕7嫌到案，鄉公所也嚴懲暴力。圖／警方提供
南澳碧候溫泉因封園修繕，屢遭民眾硬闖偷泡，鄉公所謝姓承辦員巡查發現，要求違規者簽署切結書不得進入，竟引發對方不滿，糾眾前往小吃店砸店報復，導致謝男與勸架的老闆都受傷。警方獲報逮捕7嫌到案，鄉公所也嚴懲暴力。圖／警方提供

原民會 宜蘭縣 溫泉

延伸閱讀

與鄰居口角就掐頸、拿獵槍掃射 他被法院重判7年

口角後不滿妻子申請保護令 高雄男街頭亮刀拒捕！警方壓制送辦

說好的比劃？2男街頭「切磋武術」變失控互毆 桃警快打壓制送辦

中壢竊賊出沒！凌晨闖餐廳搜刮 業者心痛損失3萬元

相關新聞

82歲夫與76歲失智妻雙雙溺斃嘉南大圳 家屬：父親染病昨說想出門散步

82歲患病的高姓男子昨天推著76歲失智妻子出門後就沒有回家，家屬聯繫不上正要報案，就有民眾在台南市嘉南大圳發現2具漂浮大體；消防趕往，因已明顯死亡，未送醫交警方處理。高的家屬確認是父親與母親，對死因並無意見，警方初步排除他殺嫌疑，報請檢方相驗。

越南籍與菲律賓籍移工台南宿舍飲酒...深夜肢體衝突 警帶回傷害罪送辦

台南市安南區萬通人力公司宿舍內多名越南籍與菲律賓籍移工昨晚飲酒聚會後，因互動助興過程發生言語誤解，進而引發口角及肢體衝突，其中1名菲律賓籍移工送醫觀察，無生命危險；警方獲報，將涉案人員帶回派出所調查釐清，今天將製作筆錄，依傷害罪嫌函送偵辦。

台南二寶爸清晨捕魚養一家四口…遭BMW撞飛身亡 肇逃駕駛羈押禁見

育有2子女的43歲方姓魚販前天開車出門工作，行經國道8號台南市安定路段遭39歲趙姓男子駕駛的黑色改裝BMW撞擊翻車，方拋飛車外身亡；趙棄車逃逸，警方前晚循線將他逮捕，他稱當時「嚇到了」才會逃離，檢方訊問後，昨晚依過失致死、肇事逃逸罪聲請羈押禁見獲准。

影／3人「騎馬」上路20公里還穿越苗栗南庄 警調閱監視器急攔阻開罰

3名男子昨天在苗栗縣南庄鄉分別騎馬上路，一度穿越市區，幸未釀成意外，人與馬在苗21線休息時，警方循線查獲人馬，依據道路交通管理處罰條例，可處300元至600元罰鍰。

影／宜蘭碧候溫泉屢遭硬闖偷泡 暴徒不滿簽切結 揪眾砸店打公務員

宜蘭南澳鄉碧候溫泉因封園修繕，屢遭民眾硬闖偷泡，鄉公所謝姓承辦員巡查發現，要求違規者簽署切結書不得進入，竟引發對方不滿，糾集7名同夥前往小吃店砸店報復，導致謝男與勸架的老闆都受傷。警方獲報後啟動快打警力，將涉案7嫌逮捕到案，鄉公所今天嚴懲暴力。

BMW國8撞死魚販肇事逃逸 駕駛落網稱「太緊張」才落跑

台南安南區方姓魚販10日清晨出門工作，行經國道8號遭後方BMW高速追撞拋飛路旁慘死，肇事趙姓駕駛逃逸近一天後遭警方逮捕，趙男聲稱因當時「太緊張」才會逃離，警排除酒駕及毒駕，全案依過失致死、肇事逃逸罪嫌將趙聲請羈押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。