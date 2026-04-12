影／宜蘭碧候溫泉屢遭硬闖偷泡 暴徒不滿簽切結 揪眾砸店打公務員

宜蘭南澳鄉碧候溫泉因封園修繕，屢遭民眾硬闖偷泡，鄉公所謝姓承辦員巡查發現，要求違規者簽署切結書不得進入，竟引發對方不滿，糾集7名同夥前往小吃店砸店報復，導致謝男與勸架的老闆都受傷。警方獲報後啟動快打警力，將涉案7嫌逮捕到案，鄉公所今天嚴懲暴力。

位於南澳鄉山林間的碧候溫泉，泉質屬碳酸氫鈉「美人湯」，不僅是原民會補助的全國三大秘湯示範區之一，更是當地極具代表性的觀光據點。該園區過去由宜蘭縣政府代管3年，於今年1月正式交還南澳鄉公所管理。目前公所正進行硬體修繕與委外經營前置作業，園區處於封閉狀態，並在入口處公告禁止入園。

封園期間卻頻遭民眾私自闖入泡湯的違法行為，鄉公所文化觀光課謝姓承辦人員在巡查過程中，多次發現同一群民眾強行入內，除予以勸阻外，並要求當事人簽署切結書，承諾不再違規進入。此舉在於維護行政管理秩序，行政機關也未第一時間採取嚴厲懲處，未料竟引起對方反感，認為謝男刻意刁難、管太多，埋下暴力衝突的導火線。

事發在10日晚間10時許，這群惡煞掌握謝男在南澳市區一家小吃店後，分乘兩輛轎車前往。當時小吃店雖已打烊但鐵門未拉，7名男子怒氣沖沖闖入店內，不分青紅皂白便抓起桌上的酒瓶與器物瘋狂砸向謝男。小吃店江姓老闆見狀出面勸架，也遭到波及受傷。短短數分鐘內，店內滿目瘡痍、碎玻璃散落一地，地面更留下斑斑血跡，行徑囂張。

被害人江姓老闆心有餘悸說，當時只是與朋友在店內聚會，無辜捲入衝突，臉部傷勢至今未癒。蘇澳警分局獲報，迅速動員優勢警力趕抵現場，雖動手的一方已鳥獸散，但警方隨即過濾監視器畫面，掌握車牌與人員身分，連夜在大南澳地區將這7名男子查緝到案。

南澳鄉公所今天重申，碧候溫泉封園期間嚴禁擅入，以免工程施工造成危險。警方調查後，嫌犯對毆人毀損情事供認不諱，全案依涉嫌傷害、恐嚇及聚眾鬥毆等罪嫌，函送宜蘭地檢署偵辦，針對暴力行為絕不姑息。

南澳碧候溫泉因封園修繕，屢遭民眾硬闖偷泡，鄉公所謝姓承辦員巡查發現，要求違規者簽署切結書不得進入，竟引發對方不滿，糾眾前往小吃店砸店報復，導致謝男與勸架的老闆都受傷。警方獲報逮捕7嫌到案，鄉公所也嚴懲暴力。圖／警方提供