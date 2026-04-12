台南二寶爸清晨捕魚養一家四口…遭BMW撞飛身亡 肇逃駕駛羈押禁見

育有2子女的43歲方姓魚販前天開車出門工作，行經國道8號台南市安定路段遭39歲趙姓男子駕駛的黑色改裝BMW撞擊翻車，方拋飛車外身亡；趙棄車逃逸，警方前晚循線將他逮捕，他稱當時「嚇到了」才會逃離，檢方訊問後，昨晚依過失致死、肇事逃逸罪聲請羈押禁見獲准。

前天凌晨3時56分，方姓男子駕駛廂型車外出捕魚，行經國道8號西向0.3公里安南區與安定區交界處的安吉五路口時，遭趙姓男子駕駛BMW不明原因從後方高速撞擊，導致車輛翻覆變形，方被拋飛路旁無呼吸心跳，緊急送往安南醫院搶救，仍因創傷性休克與多處傷勢宣告不治。

轄區善化警分局到場，見肇事車輛是改裝過的BMW，車頭全毀，卻不見涉肇事者，經調閱監視器鎖定車輛是一位女性所有，再查出開車的是女車主的趙姓丈夫，趙犯案後徒步逃逸；經追查發現趙改搭計程車投靠友人，前晚11時許在趙肇逃19小時後將人拘提到案。

警方查訪，死者從事捕魚販魚10多年，已婚有一對兒女，是一家四口經濟支柱，當天準備上工捕魚養家，卻被趙高速撞擊飛出車外，導致遺體也因此受損殘破，妻兒接獲惡耗無法接受；12歲方姓女兒對於肇事者案發後肇逃、迄今都未道歉，在父親靈堂表示「做錯事要負責任，不要逃避責任」。

趙並未受傷，到案後聲稱當時太害怕、緊張、嚇到了，才會逃離現場，當下已未測得有酒駕、毒駕情況，警方依過失致死、肇事逃逸及公共危險等罪嫌移送偵辦；台南地檢署複訊後，認為趙犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證串供之虞，昨日下午向法院聲請羈押，同日晚間法院裁定羈押禁見。

育有2子女的43歲方姓魚販前天開車出門工作，行經國道8號台南市安定路段遭39歲趙姓男子駕駛的黑色改裝BMW撞擊翻車身亡。圖／翻攝畫面