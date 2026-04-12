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新北女疑點打火機突氣爆 大火瞬燃釀全身30%二度燒燙傷
新北市三重區仁愛街1棟民宅今天清晨6時許發生氣爆，消防人員趕抵將屋內23歲陳姓女子救出，發現她全身30%面積2度燒燙傷，所幸意識清醒送醫後已無大礙。初判是打火機引發氣爆，另外同住的53歲陳男則未受傷，起火原因仍待火調人員調查。
新北市消防局今天清晨6時26分接獲報案，三重區仁愛街43巷1棟2層樓民宅3樓鐵皮加蓋處發生火警。陳姓女屋主表示在3樓使用打火機時，突然發生氣爆隨即起火燃燒。
消防局派遣12車29人前往搶救，到場時火勢已由民眾自行撲滅，燃燒面積約10平方公尺。消防人員將受傷的陳女救出，發現她全身30%面積2度燒燙傷，所幸意識清醒由救護車送往北市馬偕醫院急救，同住的家人陳男當時在2樓休息未受傷，確切起火原因仍待火調人員調查。
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