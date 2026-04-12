怪男捷運車廂內奔跑猛敲立柱 疑持金屬物引恐慌遭新莊警帶回

捷運中和新蘆線昨晚10時許有民眾通報，迴龍站有1名男子在車廂內奔跑及敲打立柱且疑似攜帶尖銳物品。捷警及轄區新莊警方派員到場，確認該男是24歲謝姓男子，警方在謝男身上未發現危險物品，因謝男精神狀態不佳，由警方將他帶回樹林住處。

2026-04-12 11:31