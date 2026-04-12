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怪男捷運車廂內奔跑猛敲立柱 疑持金屬物引恐慌遭新莊警帶回

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

捷運中和新蘆線昨晚10時許有民眾通報，迴龍站有1名男子在車廂內奔跑及敲打立柱且疑似攜帶尖銳物品。捷警及轄區新莊警方派員到場，確認該男是24歲謝姓男子，警方在謝男身上未發現危險物品，因謝男精神狀態不佳，由警方將他帶回樹林住處。

新莊警分局昨晚10時許接獲捷運迴龍站人員報案，表示旅客通報有人疑似攜帶尖銳物品，站方人員在迴龍捷運站出口處發現一名男子走路搖晃、形跡可疑，站方人員立即將該男子留置並報案。

轄區新莊分局丹鳳派出所及捷運警察隊到場，經查該名謝姓男子曾於車廂內奔跑及敲打立柱，且疑似攜帶尖銳物品，經其同意檢查其身體及隨身攜帶物，發現1個鋁製防風打火機未具危害性。警方考量謝男精神狀態不佳，由警車將他帶回樹林住處。

警員盤查後發現謝男所持的是防風打火機。記者黃子騰／翻攝
警員盤查後發現謝男所持的是防風打火機。記者黃子騰／翻攝

警員到場將謝男帶至一旁。記者黃子騰／翻攝
警員到場將謝男帶至一旁。記者黃子騰／翻攝

捷運 車廂

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