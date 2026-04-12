聽新聞
0:00 / 0:00
怪男捷運車廂內奔跑猛敲立柱 疑持金屬物引恐慌遭新莊警帶回
捷運中和新蘆線昨晚10時許有民眾通報，迴龍站有1名男子在車廂內奔跑及敲打立柱且疑似攜帶尖銳物品。捷警及轄區新莊警方派員到場，確認該男是24歲謝姓男子，警方在謝男身上未發現危險物品，因謝男精神狀態不佳，由警方將他帶回樹林住處。
新莊警分局昨晚10時許接獲捷運迴龍站人員報案，表示旅客通報有人疑似攜帶尖銳物品，站方人員在迴龍捷運站出口處發現一名男子走路搖晃、形跡可疑，站方人員立即將該男子留置並報案。
轄區新莊分局丹鳳派出所及捷運警察隊到場，經查該名謝姓男子曾於車廂內奔跑及敲打立柱，且疑似攜帶尖銳物品，經其同意檢查其身體及隨身攜帶物，發現1個鋁製防風打火機未具危害性。警方考量謝男精神狀態不佳，由警車將他帶回樹林住處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。