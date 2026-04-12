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BMW國8撞死魚販肇事逃逸 駕駛落網稱「太緊張」才落跑
台南安南區方姓魚販10日清晨出門工作，行經國道8號遭後方BMW高速追撞拋飛路旁慘死，肇事趙姓駕駛逃逸近一天後遭警方逮捕，趙男聲稱因當時「太緊張」才會逃離，警排除酒駕及毒駕，全案依過失致死、肇事逃逸罪嫌將趙聲請羈押。
事故發生於10日凌晨3時56分，地點在國道8號西向0.3公里安南區與安定區交界處。警方調查，當時43歲方姓男子駕駛廂型車外出捕魚，行經安吉五路口時，遭39歲趙姓男子駕駛BMW從後方撞擊，導致車輛翻覆，方男被拋飛路旁無呼吸心跳，緊急送往安南醫院搶救，仍因創傷性休克與多處傷勢宣告不治。
警方透過監視器鎖定車輛，鎖定車輛是一位女性所有，再查出開車的是該女的趙姓丈夫，10日晚間11時許將趙緝獲到案。他聲稱當時太害怕、緊張，才會逃離現場。
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