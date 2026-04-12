台中科博館假日停車位難求 男子人肉占位拜託「同行有孕婦」

台中市科博館在假日時周邊停車位一位難求，常見排隊車龍狀況，有民眾向網路平台反映，昨天前往停車時，發現一個停車位，但卻被一名撐傘的男子「人肉占位」，男子還拜託「同行有孕婦還有4個孩子」雙方僵持數分鐘。第二警分局表示，肉身占位已違反交通法規，可罰500元。

有網友向社群平台「社會事新聞影音」反映，提供一段4分多鐘的影片，影片中一名車主開車到台中科博館附近要停車，發現一個空位，但有一名撐傘男子「人肉占位」，車主向男子詢問時，男子，是他們車子「先到」的，只是剛好先讓家人下車，車子開去前方路口迴轉才能停進來。

撐傘男子還強調「同行有一名孕婦及四個小孩，希望通融」，更指出前方還有其他車位可以停，不過車主認為，「給車子停的，不是給人停的」，雙方僵持數分鐘。

第二警分局表示，昨天下午1時許，派遣員警到場時雙方已各自離去，現場未發現違規情事，若民眾有以肉身占車位之行為，道交條例規定，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」者，可處500元罰鍰。

第二警分局呼籲，熱門景點、商圈停車不易，民眾應提早出門，依序排隊等候車位，如以肉身或物品占用車位，警察機關均可依法取締開罰，建議民眾勿以身試法，避免遭罰。