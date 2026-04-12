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澎湖外垵漁港失足滑落消波塊 釣客糗卡縫隙海巡和消防聯手救上岸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

徐姓男子昨晚6時5分許在澎湖外垵漁港釣魚，欲離開時，因地面濕滑不慎失足滑落消波塊，剛好卡縫隙動彈不得，海巡署和消防局獲報趕抵，消防員爬下消波塊，檢視徐男手腳擦挫傷，以長背板固定後，以吊車將他吊掛上岸送醫。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊表示，外垵安檢所值班人員昨晚6時5分許查看港區監視系統時，發現漁港東側防波堤內疑似有民眾落海，同一時間，岸巡人員也回報，有釣客卡在消波塊縫隙受困，無法自行爬起。

外垵安檢所所長獲報後，率同仁攜帶救生救難裝備趕赴現場，並通報西嶼消防分局派員支援。

2分鐘後，安檢所人員和消防員及救護車、吊車抵達現場，經評估現場地勢與受困位置，消防隊以吊車進行吊掛作業，於6時30分順利將受困的徐姓男子（38歲）吊至岸上安全處。

經海巡人員瞭解徐男當時在海釣結束準備離開時，因地面濕滑不慎失足滑落消波塊，所幸被救上岸時，意識清楚，僅手腳輕微擦傷，隨後由救護車送往三軍總醫院澎湖分院進行進一步治療與觀察。

澎湖徐姓男子昨晚在外垵漁港釣魚，失足滑落消波塊卡縫隙，海巡和消防聯手吊掛救上岸，幸僅擦挫傷。記者石秀華／翻攝
澎湖徐姓男子昨晚在外垵漁港釣魚，失足滑落消波塊卡縫隙，海巡和消防聯手吊掛救上岸，幸僅擦挫傷。記者石秀華／翻攝

澎湖徐姓男子昨晚在外垵漁港釣魚離去時，失足滑落消波塊卡縫隙，海巡和消防聯手吊掛救上岸，幸僅擦挫傷。記者石秀華／翻攝
澎湖徐姓男子昨晚在外垵漁港釣魚離去時，失足滑落消波塊卡縫隙，海巡和消防聯手吊掛救上岸，幸僅擦挫傷。記者石秀華／翻攝

消防員 海巡署 安檢

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