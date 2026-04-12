新竹人快關窗！香山電子廢料回收廠起火恐有毒煙 燃燒逾300坪

新竹市香山區西濱路六段某電子廢棄物回收處理廠，今早發生火警，燃燒面積初估達302.5 坪，大量黑煙籠罩西濱路段。由於現場堆放大量廢棄的印刷電路板物料，消防局緊急調派消防機器人和通知毒化災應變中心到場，目前確認工廠內部無人員受困，火勢仍在全力撲救中。

新竹市消防局指出，今天早上7點49分接獲報案，指稱香山區某回收工廠有濃煙冒出，消防人員趕抵時發現火勢猛烈，為降低消防人員風險，勤務中心於8時起陸續調派南寮、金山、竹光分隊的消防機器人趕赴現場支援，並利用遙控滅火技術挺進高溫核心區域。

由於該工廠主要處理電子產業所產生的電子廢棄物，現場堆放大量回收廢料，包括廢棄的印刷電路板物料等，消防局也於8點20分通知毒化災應變中心到場，監測空氣品質及有無有害化學物質洩漏。

經現場初步清點人數與外觀搜索，確認無人員受困。因火勢範圍持續擴張，新竹市消防局也同步請求苗栗縣消防局支援，目前火場燃燒面積初估已達302.5 坪，警消正採取分區圍堵策略，避免火勢向鄰近廠房延伸。由於現場堆積物眾多，目前消防人員正全力撲滅火勢，詳細起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。

由於現場堆放大量廢棄的印刷電路板物料，消防局緊急調派消防機器人和通知毒化災應變中心到場。圖／新竹市消防局提供

由於現場堆放大量廢棄的印刷電路板物料，消防局緊急調派消防機器人和通知毒化災應變中心到場。圖／新竹市消防局提供

新竹市香山區西濱路六段某電子廢棄物回收處理廠，今早發生火警，燃燒面積初估達302.5 坪，大量黑煙籠罩西濱路段。圖／新竹市消防局提供