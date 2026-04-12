獨／高雄兩線三星警官猝逝 同學曝：他是霹靂小組成員昔曾押解胡關寶

高雄市警局公關室兩線三星警官林正立， 17年前和21年前曾兩次搭海豚直升機執勤遇失事，大難不死，昨在家中猝逝，享年57歲；不幸消息讓曾共事同仁難過不已，昔派出所部屬痛心哀悼；同學曝他曾是霹靂小組成員，負責押解台灣治安史上吳東亮綁架案的主嫌胡關寶。

高雄市警局公關室公關股兩線三星警官林正立，昨天中午家人叫他起床吃中飯時，赫見他躺在床上已無氣息，119救護人員到場，查看林已猝死未送醫，噩耗傳開，讓熟悉和曾與他共事過的同仁，相當錯愕與不捨。

林正立的同學在臉書發文「悼，優秀的同學，什麼都不比身體健康重要」，並貼出本報「報時光」一張歷史照片，照片中，林正立穿著霹靂小組成員制服，與另一名同仁押解昔日犯下吳東亮綁架案的主嫌胡關寶。

兩線三星的警官林正立從基層警員做起，後考上警大，警大69期畢業，曾在新興警分局偵查隊當偵查員，後外派歷任三民二警分局覺民派出所、小港警分局的漢民及小港派出所所長等職務。

林正立為人豪爽、個性開朗，說話幽默，後來升上警務正，因對外和民代及媒體均維持良好關係，林正立被延攬至市警局公關室公關股服務，一展長才。

林正立曾在21年前和17年前任職空勤總隊前身空警隊警員，分別有兩次搭海豚直升機執勤時遇失事墜海及墜毀，幸運獲救，大難不死的傳奇經歷，令親友嘖嘖稱奇，昨卻不幸在家中猝逝，消息傳開，讓警界同仁不勝唏噓。

林正立的同學貼文留言盼「兄弟一路好走」、「祈福功德圓滿一路好走」；昔日部屬回應：「他是我在漢民的前所長，他真的是好長官」、「所長一路好走！真的很心痛」；公關室同仁難過指，林正立個性樂觀，「感覺他會在天空微笑看著我們」。